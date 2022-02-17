Экономист Ткаченко назвал «выстрелом в ногу» санкции США против России

Санкт-Петербург, 17 февраля. Запад грозит России серьезными санкциями. Некоторые аналитики опасаются, что новые ограничения могут привести к полному разрыву отношений между странами. Насколько этот сценарий реален, оценил профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

В эфире Медиагруппы «Патриот» он усомнился в тотальном разрыве, но если до этого дойдет, последствий будет много. Дело в том, что нынешняя структура отношений, прежде всего в торговле, выгодна больше Западу, нежели России. Поэтому ее крах по инициативе США будет равнозначен выстрелу себе в ногу. Для РФ же отказ от взаимодействия даже имел бы позитивное влияние в долгосрочной перспективе.

«Хватит нам вывозить сырье и покупать продукцию с высокой степенью добавленной стоимости, хватит наши технологии ориентировать на стандарты западных государств, в результате чего подрывается наша безопасность», — уверен Ткаченко.

Но этого не произойдет, потому на Западе много сил, которым невыгоден разрыв отношений с Россией. Более того, они хотели бы влиять на ее политическую систему и экономику, как было в 1990-годы. Видимо, воспоминания до сих пор будоражат тех, кто хотел бы вернуться в те времена, констатировал эксперт.

Ткаченко также заявил, что санкционная политика в отношении России неэффективна. Она никогда не приведет к том, что Москва выбросит белый флаг.