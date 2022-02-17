Путин не смог посмотреть выступление российских фигуристок из-за совещания по экономике

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин не смотрел выступление российских фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Анна Щербакова и Александра Трусова взошли на пьедестал, завоевав золото и серебро соответственно. Камила Валиева, допустив несколько ошибок, стала четвертой. Журналисты поинтересовались у Пескова, следил ли Путин за соревнованиями.

«Нет, к сожалению, не смотрел. Идет совещание по экономическим вопросам», – ответил пресс-секретарь.

Результат личного первенства по фигурному катанию среди женщин стал большой неожиданностью. Щербакова буквально вырвала победу из рук Трусовой, выполнившей пять четверных прыжков.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал «сохранить» Валиеву для будущей Олимпиады. Журналист надеется, что через четыре года она сможет снова выйти на лед.