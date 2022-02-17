Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 21:00
21:00
Происшествия
Существует угроза дальнейшего обрушения стены бывшего завода на Обводном канале
20:59
Олимпийские игры 2022
Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок
20:58
Политика
Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео тушения Вечного огня детьми в Кронштадте
20:52
Олимпийские игры 2022
В Госдуме предложили материально поощрить и наградить Валиеву за выступление на ОИ
20:50
Общество
Хирурги диспансера Балашихи спасли жизнь пятилетней девочке, удалив опухоль в надпочечнике
20:50
Политика
Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена
20:49
Армия
Военкор Коц назвал отвод российских войск после учений с Белоруссией ярким сигналом Западу
20:46
Происшествия
Автомобиль скорой помощи сгорел в районе Екатериновки под Саратовом
20:46
Происшествия
Появились новые кадры с места обрушения фасада здания на Обводном канале в Петербурге
Все новости

Путин не смог посмотреть выступление российских фигуристок из-за совещания по экономике

Общество
Путин не смог посмотреть выступление российских фигуристок из-за совещания по экономике
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин не смотрел выступление российских фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Анна Щербакова и Александра Трусова взошли на пьедестал, завоевав золото и серебро соответственно. Камила Валиева, допустив несколько ошибок, стала четвертой. Журналисты поинтересовались у Пескова, следил ли Путин за соревнованиями.

«Нет, к сожалению, не смотрел. Идет совещание по экономическим вопросам», – ответил пресс-секретарь.

Результат личного первенства по фигурному катанию среди женщин стал большой неожиданностью. Щербакова буквально вырвала победу из рук Трусовой, выполнившей пять четверных прыжков.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал «сохранить» Валиеву для будущей Олимпиады. Журналист надеется, что через четыре года она сможет снова выйти на лед.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин не смог посмотреть выступление российских фигуристок из-за совещания по экономике
путин песков олимпиада
Комментировать