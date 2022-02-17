Семак определился с составом «Зенита» на домашний матч ЛЕ с «Бетисом»

Санкт-Петербург, 17 февраля. Стал известен состав «Зенита» на первый официальный матч в 2022 году, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Бетисом».

Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав на игру с испанским «Бетисом», которая начнется на «Газпром Арене» в 20:45 по московскому времени. С первых минут на поле выйдут Кержаков, Чистяков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, а также Дзюба.

Состав испанского клуба на игру Лиги Европы выглядит следующим образом: Силва, Гонсалес, Песселья, Морено, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, Жозе. Встречу на «Газпром Арене» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Ответная игра пройдет через неделю в Испании.