Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 21:00
20:58
Политика
Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео тушения Вечного огня детьми в Кронштадте
20:52
Олимпийские игры 2022
В Госдуме предложили материально поощрить и наградить Валиеву за выступление на ОИ
20:50
Общество
Хирурги диспансера Балашихи спасли жизнь пятилетней девочке, удалив опухоль в надпочечнике
20:50
Политика
Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена
20:49
Армия
Военкор Коц назвал отвод российских войск после учений с Белоруссией ярким сигналом Западу
20:46
Происшествия
Автомобиль скорой помощи сгорел в районе Екатериновки под Саратовом
20:46
Происшествия
Появились новые кадры с места обрушения фасада здания на Обводном канале в Петербурге
20:45
Шоу-бизнес
Юрий Лоза поздравил Вячеслава Малежика с юбилеем
20:45
Армия
Два российских Ту-22М3 провели патрулирование воздушного пространства Белоруссии
Все новости

Блинкен назвал предстоящие переговоры с Лавровым прелюдией ко встрече Путина и Байдена

Политика
Блинкен назвал предстоящие переговоры с Лавровым прелюдией ко встрече Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 17 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

Об этом сообщил сам глава Госдепартамента Соединенных Штатов. По его словам, контакты дипломатов России и США могут стать прелюдией ко встрече президентов — Владимира Путина и Джо Байдена. Также Блинкен отметил, что американская сторона предлагает Москве встречи с представителями НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее о готовности Блинкена провести встречу с российским коллегой заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что переговоры пройдут в «должное время».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Блинкен назвал предстоящие переговоры с Лавровым прелюдией ко встрече Путина и Байдена
путин россия сша лавров байден европа блинкен
Комментировать