Блинкен назвал предстоящие переговоры с Лавровым прелюдией ко встрече Путина и Байдена

Вашингтон, 17 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

Об этом сообщил сам глава Госдепартамента Соединенных Штатов. По его словам, контакты дипломатов России и США могут стать прелюдией ко встрече президентов — Владимира Путина и Джо Байдена. Также Блинкен отметил, что американская сторона предлагает Москве встречи с представителями НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее о готовности Блинкена провести встречу с российским коллегой заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что переговоры пройдут в «должное время».