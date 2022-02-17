Тренер-хореограф Михайлов поделился впечатлениями от триумфального проката российских фигуристок

Тренер-хореограф, постановщик ледовых шоу Никита Михайлов в разговоре с ФАН поделился впечатлениями от проката произвольной программы российскими фигуристками на Олимпийских играх в Пекине.

Вся страна с замиранием сердца следила за сегодняшними соревнованиями на льду, интрига сохранялась до последнего. Так, спортсменки Анна Щербакова и Александра Трусова вернуться с Олимпиады с медалями.

Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

А вот Камилле Валиевой на этот раз не повезло, она оказалась на четвертом месте. В свою очередь собеседник ФАН Михайлов оценил выступление девушек.

«Тут достаточно все коротко. Анна — восхитительно! Трусова – добилась, к чему шла: пять четверных прыжков! Навсегда история! Камилла — очень верил, что, не смотря на все трепки, ей хватит сил и она выстоит. К сожалению, этого не случилось», — высказался фигурист.

Global Look Press / Максим Константинов/Global Look Press

К слову, Александра Трусова впервые в истории фигурного катания представила в одной программе пять четверных прыжков, чего ранее не удавалось ни одному спортсмену. А вот выступление Валиевой не задалось с первых минут, в течение программы она несколько раз упала. На выступление фигуристки мог сказаться недавний допинг-скандал, центральной фигурой которого и стала 15-летняя спортсменка. После этого инцидента Трусову и Щербакову проверили на допинг, и анализы обеих фигуристок оказались чистыми.