Загитова опубликовала слова поддержки в адрес оставшейся без медали Валиевой

Пекин, 17 февраля. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвертое место в личных соревнованиях на Играх в Пекине. Спортсменка считает, что ее коллега справится со всеми трудностями.

Валиева подверглась серьезному моральному давлению из-за скандала с сомнительным результатом ее допинг-теста. Фигуристка занимала первое место после короткой программы на ОИ-2022, но упала несколько раз во время произвольной программы и осталась без медали в личных соревнованиях одиночниц. После этого Загитова опубликовала слова поддержки в адрес спортсменки в Instagram Stories.

«Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься», — написала чемпионка Игр 2018 года.

Prt Scr instagram.com / @azagitova

Ранее Камилу Валиеву поддержала другая ее коллега — Евгения Медведева. Спортсменка порадовалась, что для оказавшейся в центре допинг-скандала фигуристки «закончился ад».