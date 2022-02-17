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Загитова опубликовала слова поддержки в адрес оставшейся без медали Валиевой

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 19:34
Олимпийские игры 2022
Загитова опубликовала слова поддержки в адрес оставшейся без медали Валиевой
wikipedia.org  /  Luu / CC BY-SA 4.0

Пекин, 17 февраля. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвертое место в личных соревнованиях на Играх в Пекине. Спортсменка считает, что ее коллега справится со всеми трудностями.

Валиева подверглась серьезному моральному давлению из-за скандала с сомнительным результатом ее допинг-теста. Фигуристка занимала первое место после короткой программы на ОИ-2022, но упала несколько раз во время произвольной программы и осталась без медали в личных соревнованиях одиночниц. После этого Загитова опубликовала слова поддержки в адрес спортсменки в Instagram Stories.

«Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься», — написала чемпионка Игр 2018 года.

Загитова опубликовала слова поддержки в адрес оставшейся без медали Валиевой
Prt Scr instagram.com / @azagitova

Ранее Камилу Валиеву поддержала другая ее коллега — Евгения Медведева. Спортсменка порадовалась, что для оказавшейся в центре допинг-скандала фигуристки «закончился ад».

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