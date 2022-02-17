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Учебный бой Су-35 и Су-30СМ в ходе учений «Союзная решимость — 2022» попал на видео

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 19:30
Армия
Учебный бой Су-35 и Су-30СМ в ходе учений «Союзная решимость — 2022» попал на видео
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 февраля. Российские и белорусские пилоты истребительной авиации отработали тактику воздушного боя на малых высотах во время одного из этапов учений «Союзная решимость — 2022».

Для тренировочных вылетов использовались истребители Су-35 и Су-30СМ. Летчики ВКС РФ и белорусских ВВС действовали на высотах от 200 до 1000 метров, сообщили в российском военном ведомстве. Видеорепортаж об учебном бое предоставлен телеканалом «Звезда».

«В ходе полетов летчики отрабатывали оборонительные и наступательные приемы в ограниченном воздушном пространстве, фигуры сложного и высшего пилотажа для занятия наиболее выгодного для атаки положения в воздухе», — сообщается в опубликованном сюжете.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о начале вывода российских войск из Белоруссии в места постоянной дислокации. О пересечении Крымского моста очередным эшелоном войск Южного военного округа после окончания учений на полуострове информировал RT.

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учения су-35 су-30 истребители
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