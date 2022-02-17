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Лучшего сибирского оператора экскаватора-погрузчика наградили в Иркутске

Видео

Необычные соревнования прошли в два этапа: участникам было необходимо выполнить теоретическое задание, а затем продемонстрировать свои профессиональные навыки на практике.

Цель конкурса — поднять престиж профессии оператора экскаватора-погрузчика и привлечь к ней новые кадры.

«Мы хотим показать молодым людям, как это интересно и по-современному. Что уровень, класс и возможности техники уже гораздо выше, чем раньше», — подчеркнула председатель организации машинистов спецтехники Любовь Розина.

Конкурсанты развлекали жюри и болельщиков: наливали воду из бутылки с помощью ковша экскаватора, а также толкали предметы с постамента и забивали гвозди. Особый интерес у зрителей вызвала игра в боулинг. По словам одного из организаторов соревнований Виталия Сташуля, современная техника позволяет выполнять самые сложные задачи, однако никакие разработки не заменят человека — оператора.

«Как бы инженеры и конструкторы ни бились над тем, чтобы машины работали автономно, но некоторые операции требуют очень высокой точности движения, и операторы несут за это ответственность, их невозможно заменить», — отметил Виталий.

Всего в соревнованиях приняли участие 16 специалистов. По результатам двух этапов победителем стал Сергей Лыпко.

«Такой прилив эмоций, столько народа, все снимают, фотографируют! Очень было классно, рад своей победе», — поделился мужчина.

В конце конкурсного дня каждому участнику вручили подарочный сертификат и подарки.

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