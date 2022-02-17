Серьезный сбой зафиксировали в работе Twitter

Москва, 17 февраля. Пользователи Сети массово жалуются на серьезный сбой в работе социальной сети Twitter, согласно данным сайта Downdetector.

Обращения о неполадках начали поступать около 18:30 по московскому времени. Большинство жалоб связано с работой веб-сайта и приложения. Пользователи также обратили внимание на проблемы с подключением сервера.

Ранее стало известно о массовом сбое работы мессенджера Telegram в Европе — 7 февраля большинство пользователей пожаловались на неполадки с подключением к сервису и отправкой сообщений.