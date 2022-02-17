Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 20:59
20:59
Олимпийские игры 2022
Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок
20:58
Политика
Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео тушения Вечного огня детьми в Кронштадте
20:52
Олимпийские игры 2022
В Госдуме предложили материально поощрить и наградить Валиеву за выступление на ОИ
20:50
Общество
Хирурги диспансера Балашихи спасли жизнь пятилетней девочке, удалив опухоль в надпочечнике
20:50
Политика
Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена
20:49
Армия
Военкор Коц назвал отвод российских войск после учений с Белоруссией ярким сигналом Западу
20:46
Происшествия
Автомобиль скорой помощи сгорел в районе Екатериновки под Саратовом
20:46
Происшествия
Появились новые кадры с места обрушения фасада здания на Обводном канале в Петербурге
20:45
Шоу-бизнес
Юрий Лоза поздравил Вячеслава Малежика с юбилеем
Все новости

Серьезный сбой зафиксировали в работе Twitter

Общество
Серьезный сбой зафиксировали в работе Twitter
flickr.com  /  Spencer E Holtaway

Москва, 17 февраля. Пользователи Сети массово жалуются на серьезный сбой в работе социальной сети Twitter, согласно данным сайта Downdetector.

Обращения о неполадках начали поступать около 18:30 по московскому времени. Большинство жалоб связано с работой веб-сайта и приложения. Пользователи также обратили внимание на проблемы с подключением сервера.

Ранее стало известно о массовом сбое работы мессенджера Telegram в Европе — 7 февраля большинство пользователей пожаловались на неполадки с подключением к сервису и отправкой сообщений.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Серьезный сбой зафиксировали в работе Twitter
twitter сбой downdetector
Комментировать