Обладательница серебра ОИ-2022 Трусова расплакалась на пресс-конференции

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место в индивидуальном турнире Олимпийских игр в Пекине, расплакалась во время общения с журналистами.

Трусова считает, что сделала все, что могла. Она довольна своим прокатом, но результат расстроил фигуристку. Исполнившая пять четверных прыжков подопечная Этери Тутберидзе рассчитывала на олимпийское золото.

«Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я попросила дать мне уйти. Почему плачу? Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — пояснила она.

По словам фигуристки, ее отношение к тренерскому штабу осталось прежним. Олимпийское золото в турнире фигуристок-одиночниц досталось Анне Щербаковой. Обладательницей бронзовой медали стала японская спортсменка Каори Сакамото.