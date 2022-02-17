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Американист Ордуханян заявил об отсутствии в США свободной прессы

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 19:22
Политика
Американист Ордуханян заявил об отсутствии в США свободной прессы
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Санкт-Петербург, 17 февраля. Участники штурма Капитолия 6 января 2021 года, которых отправили в тюрьму, являются политическими заключенными. Так считает американист Рафаэль Ордуханян.

Политолог принял участие в эфире медиацентра «Патриот». Журналисты попросили его рассказать, что происходит с заключенными американцами.

«Они все сейчас подвергаются репрессиям, их вызывают на допросы, некоторые сидят под домашним арестом... Эти люди обвиняются в антиамериканской деятельности, как это было при сенаторе Маккарти, и мы уже сейчас говорим о тысячах и тысячах людей, потому что вы же понимаете, технологии усовершенствованы, и сейчас доходят до того, что детей заставляют отрекаться от своих родителей, детей заставляют сдавать своих родителей, которые ездили на эту злополучную встречу 6 января 2021 года», — возмутился Ордуханян.

Американист Ордуханян заявил об отсутствии в США свободной прессы
pixabay.com /

По его словам, в США сейчас заявляют, что подобные акции спонсируются Россией. Он констатировал: «пьеса под названием «русофобия» продолжается».

Корреспонденты поинтересовались, почему свободная американская пресса не заступается за политических заключенных.

«Если бы в США были независимые организации, если бы в США была свободная пресса, если бы там были, за редким исключением, неангажированные непродажные журналисты,... то тогда бы, наверное, они вступились», — заключил американист.

Экс-президент США Дональд Трамп недавно заявил, что согласен помиловать заключенных после штурма Капитолия. Он пообещал сделать это после победы на следующих выборах.

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штурм капитолий ордуханян
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