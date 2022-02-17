Вальдемар Гердт: страны Запада стали более тоталитарными, чем СССР

Депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как правящие круги Запада использовали пандемию коронавируса для превращения стран традиционной демократии в тоталитарные режимы.

«Пандемия коронавируса использовалась для того, чтобы убрать права человека. Государства использовали ее для продвижения своих интересов, в результате мы легко отказались от всех прав и свобод, которые ранее считались «священной коровой Запада»», — заявил Вальдемар Гердт.

Примером жесткой реакции тоталитарных режимов западных стран на проявления демократических свобод эксперт считает репрессии, которые правительства ряда стран обрушивают на противников антиковидных ограничений. В частности, на участников акции «Конвой свободы» в Канаде и других странах, которые выступают против вакцинных паспортов.

«Один из элементов демократии — возможность выражать волю через мирный протест. Но в случае с «Конвоем свободы» в Канаде игра в демократию превратилась в закон о чрезвычайной ситуации, и участников протестов обозвали внутренними террористами. Раньше протесты не вызывали такой реакции», — отметил немецкий политик.

С ограничениями своих свобод, по его словам, сталкиваются и жители Германии.

«Зарегистрировать демонстрацию против ковидных мер теперь нельзя, то есть уже нарушены наши права. Люди решили в знак протеста просто прогуливаться перед мэрией, например, в понедельник в 7 часов вечера. Но эти акции стали такими массовыми, что их тут же запретили: получается, сейчас я даже прогуливаться без разрешения не имею право», — возмущается Вальдемар Гердт.

Prt Scr youtube.com / OstWest

Под сильным давлением оказываются средства массовой информации. Термин «свободная пресса» на Западе, по словам политика, превратился в фикцию.

«У так называемых «свободных журналистов» теперь есть редакционная политика. Редакторов СМИ теперь вызывают в госорганы, и там дают им направление, как освещать то или иное событие. На Западе больше нет свободной прессы — здесь есть методика управления, которая держит СМИ в жестких пропагандистских объятиях», — рассказал Вальдемар Герд.

Сравнивая методы контроля за жизнью общества современной Европы с советским периодом, эксперт отметил, что свобод в Евросоюзе сегодня становится меньше, чем в эпоху тоталитаризма СССР.

«В этом плане ЕС перегнал СССР: власть Брюсселя намного больше, чем было у Москвы в самом расцвете ее сил. 80% законодательных инициатив, которые поступают в Бундестаг из Брюсселя, мы не имеем права обсуждать, их направляют нам только для ознакомления. Это очень серьезное ущемление суверенитета стран-членов ЕС», — отметил политик.

Большое возмущение жителей ЕС вызывает политика Брюсселя, направленная на разрушение национальных государств. Чрезмерное давление еврочиновников в этом вопросе, по мнению эксперта, неминуемо приведет к краху Евросоюза.