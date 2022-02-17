Кулеба объявил о создании нового формата сотрудничества Украины с Британией и Польшей

Киев, 17 февраля. Киев, Лондон и Варшава инициировали новый формат трехстороннего сотрудничества, заявил на пресс-конференции с британской коллегой Лиз трасс глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Лондон и Варшава поддержат усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности. Великобритания и Польша будут стоять плечом к плечу с украинским народом, отметил Кулеба.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об [инициированном] Украиной, Великобританией и Польшей новом трехстороннем формате сотрудничества», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Трасс призвала Россию быть готовой к диалогу с Великобританией по украинскому вопросу. Также дипломат пригрозила Москве тяжелыми последствиями в случае «проявления агрессии» по отношению к Киеву.