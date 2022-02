Белый дом просит суд не публиковать расследование о фальсификациях на выборах-2020

Вашингтон, 17 февраля. Администрация Джо Байдена попросила суд не публиковать закрытый отчет, касающийся результатов расследования в отношении компании Dominion, чьи машины для обработки голосов оказались в центре скандала во время президентских выборов 2020 года.

По мнению высших должностных лиц федерального агентства кибербезопасности США (CISA), публикация отчета, в котором анализируется оборудование систем голосования Dominion, может помочь хакерам, пытающимся «подорвать безопасность выборов». В докладе обсуждаются «потенциальные уязвимости в устройствах для маркировки бюллетеней Dominion ImageCast X», или электронных устройствах для голосования.

Biden Admin Begs Court Not to Release Expert Report on Security of Dominion Voting Machines ⋆ Flag And Cross https://t.co/BmLRglvOic Sounds like an attempt to cover up their guilt and corruption.