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Белый дом просит суд не публиковать расследование о фальсификациях на выборах-2020

Весь мир
Белый дом просит суд не публиковать расследование о фальсификациях на выборах-2020
Global Look Press  /  Joel Lerner / Xinhua

Вашингтон, 17 февраля. Администрация Джо Байдена попросила суд не публиковать закрытый отчет, касающийся результатов расследования в отношении компании Dominion, чьи машины для обработки голосов оказались в центре скандала во время президентских выборов 2020 года.

По мнению высших должностных лиц федерального агентства кибербезопасности США (CISA), публикация отчета, в котором анализируется оборудование систем голосования Dominion, может помочь хакерам, пытающимся «подорвать безопасность выборов». В докладе обсуждаются «потенциальные уязвимости в устройствах для маркировки бюллетеней Dominion ImageCast X», или электронных устройствах для голосования.

В настоящее время судья Эми Тотенберг, которая ведет дело о возможной фальсификации выборов в штате Джорджия, осуществленной при помощи машин для голосования Dominion, должна решить публиковать ли отчет.

По словам должностных лиц CISA, агентство хочет изучить информацию, содержащуюся в отчете, и помочь Dominion устранить выявленные уязвимости до публикации отчета. При этом в ведомстве не смогли указать время, которое понадобится для проведения этой работы.

В свою очередь представители Республиканской партии настаивают на скорейшей публикации документов, которые могут пролить свет на возможные фальсификации в ходе прошедших президентских выборов.

Расследование ФАН: как США прикрывали свои махинации на выборах 2020 года
ФБА «Экономика сегодня» /

Джон Поулос, генеральный директор и президент Dominion, заявил, что в обзоре CISA отсутствовал «целостный подход». При этом он добавил, что Dominion «поддерживает все усилия по привлечению реальных фактов и доказательств для защиты целостности наших машин и доверия к выборам в Джорджии».

Результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия оказались в центре одного из самых больших политических скандалов за всю историю США после того, как система Dominion одномоментно добавила Байдену несколько десятков тысяч голосов. Этот аномальный скачок на графике голосования стал единственной подобной аномалией за все время проведения выборов в Соединенных Штатах и породил один из самых узнаваемых мемов, связанных с избирательной кампанией 2020 года.

Также сообщалось об отказах машин для голосования Dominion, которые произошли по меньшей мере в трех республиканских округах штата. Все эти совпадения привели к расследованию в отношении компании Dominion и ее связей с функционерами Демократической партии.

Предполагаемые фальсификации на выборах заставили власти большинства республиканских штатов пересмотреть механизмы избирательного процесса. Среди принятых мер — обязательная идентификация личности избирателей, а также ужесточение правил голосование по почте и получения открепительного талона. Все эти шаги были раскритикованы представителями Демократической партии как ограничивающие свободу проведения выборов.

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сша выборы 2020 dominion
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