Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 19:32
19:30
Армия
Учебный бой Су-35 и Су-30СМ в ходе учений «Союзная решимость — 2022» попал на видео
19:28
Весь мир
Мощный взрыв прогремел на севере сирийской провинции Алеппо
19:25
Весь мир
Белый дом просит суд не публиковать расследование о фальсификациях на выборах-2020
19:25
Политика
Денежный вопрос: почему восстановление отношений с Белоруссией — это спасательный круг для Литвы
19:24
Общество
Серьезный сбой зафиксировали в работе Twitter
19:23
Общество
Названы самые популярные среди туристов места Курганской области
19:21
Олимпийские игры 2022
Обладательница серебра ОИ-2022 Трусова расплакалась на пресс-конференции
19:21
Видео
Иранский силач протащил 43-тонный самолет и установил новый рекорд страны
19:20
Политика
Американист Ордуханян заявил об отсутствии в США свободной прессы
19:18
Происшествия
Белгородские похитители кладбищенских оградок выплатят больше миллиона рублей
Все новости

Путин поздравил Анну Щербакову с золотом ОИ-2022 в Пекине

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 19:06
Общество
Путин поздравил Анну Щербакову с золотом ОИ-2022 в Пекине
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению Путина, Щербакова прекрасно выступила в Пекине, продемонстрировав высокое мастерство и большой творческий потенциал.

«Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал спортсменке достижений и всего наилучшего. Щербакова набрала 255,95 балла по результатам двух прокатов в рамках индивидуального первенства. После награждения она призналась, что до сих пор не может прийти в себя от радости.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин поздравил Анну Щербакову с золотом ОИ-2022 в Пекине
путин олимпиада щербакова
Комментировать