Путин поздравил Анну Щербакову с золотом ОИ-2022 в Пекине

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению Путина, Щербакова прекрасно выступила в Пекине, продемонстрировав высокое мастерство и большой творческий потенциал.

«Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал спортсменке достижений и всего наилучшего. Щербакова набрала 255,95 балла по результатам двух прокатов в рамках индивидуального первенства. После награждения она призналась, что до сих пор не может прийти в себя от радости.