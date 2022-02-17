Ирина Слуцкая расплакалась после выступления Камилы Валиевой в произвольной программе

Пекин, 17 февраля. Серебряный призер олимпийских игр Ирина Слуцкая в прямом эфире телеканала «Россия-1» расплакалась после выступления Камилы Валиевой.

Камила Валиева лидировала после короткой программы в женском одиночном турнире по фигурному катанию. Спортсменка опережала ближайшую преследовательницу Анну Щербакову на два балла. Однако в произвольной программе Валиева выступила крайне неудачно и заняла итоговое четвертое место. Серебряный призер Солт-Лейк-Сити 2002 года Ирина Слуцкая не смогла сдержать эмоций после проката 15-летней спортсменки.

«У меня текут слезы. Это невозможно. Если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия-1».

Олимпийской чемпионкой в короткой программе стала российская фигуристка Анна Щербакова. Спортсменка в сумме за два проката набрала 255,95 баллов. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова.

Ранее стало известно, что сказала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе Камиле Валиевой сразу после ее выступления. Спортсменка показала худшие результаты в карьере.