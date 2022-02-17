Губерниев предложил помочь Валиевой выиграть Олимпиаду через четыре года

Комментатор Дмитрий Губерниев предложил создать условия для спортсменов, чтобы через их победы воспитать поколение будущих фигуристов и биатлонистов. Телеведущий заявил об этом в спецвыпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По словам Губерниева, нужно «сохранить» Камилу Валиеву, чтобы на следующих Олимпийских играх уже 19-летняя спортсменка могла бороться за победу в женском одиночном разряде.

«Вот что важно — создать условия для всех — для Валиевой и для фигуристок остальных, представителей самых-самых разных спортивных школ. Потому что мы видим, то, что творят сегодня лыжники, и биатлонисты молодцы, и фигуристы. Понимаете, дети смотрят, они пойдут заниматься. Условия нужно создавать и сделать все, что Валиевой помочь выиграть Олимпиаду через четыре года», — заявил Дмитрий Губерниев.

Global Look Press / Peter Kneffel/dpa

Предложение телеведущего поддержала заслуженный мастер спорта России Светлана Журова. Она уверена, что причиной неудачи стало давление из-за допинг-скандала. Ведь в спокойной обстановке Валиева могла не просто завоевать победу, а вызвала бурю эмоций у поклонников.

Global Look Press / Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

«Ведь спортсмен привык к определенному настрою. Ей его сбили полностью. А ей 15 лет. Даже человеку в 30 лет можно было все сбить. Дача показаний, надо было быть в эфире, надо было отвечать, бежать мимо журналистов. Слушайте, но это давление колоссальное. И еще при этом она собралась в короткой программе, смогла все сделать», — сказала Светлана Журова.

Отлить золотую медаль Валиевой предложил олимпийский чемпион Геннадий Карпоносов. Советский фигурист также напомнил о давлении на спортсменов из СССР в 1980 году из-за ввода войск в Афганистан.