Путин: послание парламенту покажет направление развития России

Москва, 17 февраля. Послание Федеральному собранию представляет собой указатель направления развития страны, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, этот документ не «обещает коврижек» или дополнительных льгот, а ставит задачи обеспечения роста благосостояния граждан. Важно показать базу, на основании которой будет решаться сформулированная задача.

«Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова», — отметил Путин.

Российский лидер начал серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию. Первое из них было посвящено обсуждению макроэкономической ситуации.