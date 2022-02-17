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«Врачи без границ» обвинили ЕС в насилии над мигрантами в Ливии

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 19:00
Весь мир
«Врачи без границ» обвинили ЕС в насилии над мигрантами в Ливии
Global Look Press  /  ROPI/ZUMAPRESS.com

Триполи, 17 февраля. Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» обвинила руководство Европейского союза в поддержке продолжающихся нарушений в отношении тысяч нелегалов, бегущих из Ливии в ЕС.

В отчете правозащитников, опубликованном в четверг, говорится, что в прошлом году более 32 400 мигрантов перехвачены в море сотрудниками Ливийской береговой охраны. Их возвращают в североафриканскую страну и отправляют в центры временного содержания, где они подвергаются насилию.

«Тысячи женщин, детей и мужчин становятся жертвами торговли людьми, эксплуатации, произвольных задержаний, пыток и вымогательства в Ливии просто потому, что они мигранты», — заявили в организации «Врачи без границ».

Деятельность силовиков осуществляется при финансовой поддержке ЕС. В феврале 2017 года Италия подписала соглашение с бывшим триполитанским Правительством национального согласия (ПНС) о перехвате судов с мигрантами, направляющимися к европейским берегам.

По данным гуманитарной организации, за последний год при попытках пересечь Средиземное море погибло около 1550 человек. Это произошло из-за того, что европейцы делегировали Ливии обязанности по надзору за спасательными операциями.

На днях прокуратура Италии возбудила уголовное дело против триполитанской Береговой охраны. Поводом стало непредумышленное убийство беженцев во время перехвата лодки.

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