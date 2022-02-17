Глава Пентагона анонсировал отправку солдат ВС США в Болгарию для учений

Вашингтон, 17 февраля. Рота американских солдат отправится на территорию Болгарии, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Целью отправки военнослужащих ВС США в Болгарию является участие американских войск в совместных маневрах, уточнил Остин. Он добавил, что воинский контингент будет переброшен на болгарскую территорию из Германии.

«Я хотел бы выразить признательность Болгарии, которая только сегодня согласилась принять роту сухопутных сил США на (бронетранспортерах. — Прим. ред.) Stryker для совместной тренировочной деятельности. Эти войска в ближайшие дни выдвинутся из Германии», — подчеркнул глава Пентагона.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсудить с Россией вопрос ракетного вооружения. Кроме того, в МИД РФ отметили, что военно-политический блок в письменной форме должен отказаться от расширения на Восток, сообщает RT.