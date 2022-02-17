МИД России связал перебои в работе сайта с неудовлетворительной деятельностью техслужб

Москва, 17 февраля. Сайт Министерства иностранных дел России не функционирует из-за неудовлетворительной работы технических служб. Об этом сообщили в ведомстве.

Журналисты отметили, что в последнее время наблюдаются регулярные перебои в работе сайта. В МИД прокомментировали инцидент.

«Сайт не работает уже час, причина — некачественная работа технических служб», — отметили в ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ содержит 11 страниц. В нем затронуты многие вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и нерасширение НАТО.