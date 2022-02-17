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Путин распорядился продлить срок службы заместителям главы МИД России Богданову и Грушко

Политика
Путин распорядился продлить срок службы заместителям главы МИД России Богданову и Грушко
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям главы Министерства иностранных дел.

Российский лидер распорядился, чтобы срок службы замминистров Михаила Богданова и Александра Грушко был продлен еще на один год. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год», — говорится в распоряжении.

Как стало известно ранее, Путин изменил срок пребывания на гражданской госслужбе своему помощнику Игорю Левитину. Его полномочия продлены до 21 февраля 2023 года.

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