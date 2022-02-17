Мощный взрыв прогремел на севере сирийской провинции Алеппо

Алеппо, 17 февраля. В городе Эль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо произошел новый теракт.

По данным местных источников, у мечети Фатима аль-Захра был подорван заминированный автомобиль. В результате инцидента погиб один человек — офицер по связям с общественностью 3-го корпуса протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) Абу Халед аль-Сидави.

Федеральное агентство новостей /

Ни одно объединение боевиков пока не взяло на себя ответственность за произошедшее. Однако не исключено, что организаторами атаки могли стать местные банды террористов или члены конкурирующей курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС), поддерживаемой США.

Противостояние СНА и СДС носит регулярный характер и нередко приводит к жертвам среди гражданского населения. Так, только в начале февраля в этом же городе Эль-Баб по меньшей мере десять человек погибли и еще десятки были ранены в результате столкновений между боевиками. Тогда курды на протяжении нескольких часов вели обстрел жилых кварталов в надежде нанести ущерб лояльным Анкаре боевикам.

При этом незаконная деятельность обеих группировок мешает наведению порядка в этих регионах Сирийской Арабской Республики. На контролируемых землях бандформирования занимаются расхищением природных богатств и грабежом населения с целью обогащения, на что неоднократно указывали как мирные жители, так и официальный Дамаск.