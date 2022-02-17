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Председатель правительства Дагестана Амирханов ушел в отставку

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 18:48
Политика
Председатель правительства Дагестана Амирханов ушел в отставку
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 17 февраля. Глава Дагестана Сергей Меликов принял отставку председателя регионального правительства Абдулпатаха Амирханова. Он уходит с поста по собственному желанию.

Руководитель республики подписал постановление о принятии отставки Амирханова. Его обязанности временно будет исполнять замглавы правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, говорится в официальном документе.

«Поручить правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства Республики Дагестан», — сообщается в постановлении.

Ранее стало известно о поступлении в Дагестан первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник-М» для детей. Несовершеннолетних будут прививать только при согласии родителей, сообщили в администрации главы региона.

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дагестан меликов амирханов
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