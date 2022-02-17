Председатель правительства Дагестана Амирханов ушел в отставку

Махачкала, 17 февраля. Глава Дагестана Сергей Меликов принял отставку председателя регионального правительства Абдулпатаха Амирханова. Он уходит с поста по собственному желанию.

Руководитель республики подписал постановление о принятии отставки Амирханова. Его обязанности временно будет исполнять замглавы правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, говорится в официальном документе.

«Поручить правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства Республики Дагестан», — сообщается в постановлении.

Ранее стало известно о поступлении в Дагестан первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник-М» для детей. Несовершеннолетних будут прививать только при согласии родителей, сообщили в администрации главы региона.