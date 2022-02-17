Дандыкин: мастерство ВМФ РФ в Средиземном море удивило НАТО

Москва, 17 февраля. Экипажи кораблей сил НАТО в Средиземном море в очередной раз убедились в высоком уровне профессионализма военнослужащих ВМФ РФ, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Российский флот ранее провел учения в Средиземноморье, чем привлек внимание Североатлантического альянса, который попытался осуществить разведку в регионе. Однако зарубежные корабли были обнаружены и взяты на сопровождение моряками ВМФ РФ. По мнению капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, который прокомментировал ситуацию для журналистов издания «ПолитРоссия», это стало лишним доказательством мастерства российских военных.

«Это показатель мастерства наших моряков и не совсем большого мастерства американцев. Это вызывает удивление у НАТО — тот факт, что русские смогли сохранить мастерство», — констатировал собеседник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО наращивает свою военную мощь, но пытается приписать РФ собственные действия. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от Альянса письменный отказ от расширения на Восток, сообщает RT.