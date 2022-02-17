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Сборная России завершила очередной соревновательный день ОИ в Пекине на девятом месте

Олимпийские игры 2022
Сборная России завершила очередной соревновательный день ОИ в Пекине на девятом месте
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Пекин, 17 февраля. Российская сборная осталась на девятой позиции в медальном зачете зимних Олимпийских игр.

Две награды различного достоинства завоевали спортсмены из РФ в очередной соревновательный день зимней Олимпиады, которая продолжается в Пекине. Сборная России, выступающая на ОИ-2022 под флагом ОКР, сохранила свои позиции в медальном зачете и продолжает занимать девятое место. Суммарно спортсмены из РФ завоевали на Играх в Пекине 26 наград разного достоинства.

Первое место в медальном зачете ОИ-2022 продолжает удерживать сборная Норвегии. Германия и США занимает второе и третье места соответственно. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. На ОИ-2018 сборная России заняла 13-е место в медальном зачете.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная России завершила очередной соревновательный день ОИ в Пекине на девятом месте
спорт олимпиада сборная россии медальный зачет ои-2022
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