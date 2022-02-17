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Более 30% россиян считают криптовалюту рискованным вложением

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 18:45
Экономика
Более 30% россиян считают криптовалюту рискованным вложением
Global Look Press  /  Rafael Henrique / Keystone Press Agency

Москва, 17 февраля. Примерно 35% жителей РФ, участвовавших в исследования Аналитического центра НАФИ, не готовы вкладывать сбережения в криптовалюту, сообщают «Известия».

Респонденты объяснили, что опасаются рисков, поэтому предпочитают использовать более традиционные инструменты. Так, 36% опрошенных готовы вложить деньги в ценные бумаги. Однако доля тех, кто слышал о криптовалютах, в частности о биткоине, по сравнению с показателями 2017 года увеличилась в четыре раза — с 16% до 67%. А 61% опрошенных уверены, что стоимость цифровой валюты продолжит рост.

«Здесь следует отметить разницу во мнении между инвесторами-"любителями" и "профессионалами" — теми, кто хорошо разбирается в теме финансовых вложений. Среди последних, наоборот, преобладает мнение, что инвестировать в криптовалюту выгоднее (41%)», — говорится в исследовании.

По мнению директора сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никиты Сошникова, к марту курс биткоина может подняться до отметки в 50 тысяч рублей.

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опрос криптовалюта биткоин инвестиции вложения цифровая валюта
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