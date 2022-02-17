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Стали известны первые слова Тутберидзе после неудачного проката Валиевой

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 18:33
Олимпийские игры 2022
Стали известны первые слова Тутберидзе после неудачного проката Валиевой
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 17 февраля. Тренер столичного центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе спросила у фигуристки Камилы Валиевой, почему она перестала бороться на Олимпиаде в Пекине.

Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила несколько ошибок. Фигуристка в конце выступления не смогла сдержать эмоций и просто разрыдалась. В итоге она заняла лишь четвертое место в турнирной таблице. Глядя на расстроенную Валиеву, Тутберидзе попыталась привести ее в чувства.

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила?» – спросила тренер.

Однако ее подопечная не смогла ответить на эти вопросы и только рыдала. Допинг-скандал подкосил Валиеву, на лед фигуристка вышла уже сломленной. Такое мнение выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, спортсменку сознательно «убивали».

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олимпиада фигурное катание тутберидзе
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