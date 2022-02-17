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Безмерно рад: фигурист Энберт высоко оценил выступление Щербаковой, Трусовой и Валиевой на ОИ
Спорт
Безмерно рад: фигурист Энберт высоко оценил выступление Щербаковой, Трусовой и Валиевой на ОИ
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Фигурист, заслуженный мастер спорта РФ Александр Энберт высказался о прокате российских спортсменок в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Вся страна затаив дыхание наблюдала за соревнованиями на льду, в которых выступили фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. В результате проката две российские спортсменки завоевали золото и серебро, а 15-летней Валиевой повезло меньше — она заняла четвертое место.

«Конечно, я безмерно рад за Анну Щербакову. Действительно, сегодня прекрасное катание: и вдохновенно, и чисто, и на самом деле на подъеме», — оценил прокат олимпийской чемпионки Александр Энберт.

Фигурист Александр Энберт высказался о прокате российских спортсменок в произвольной программе
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фигурист также отметил профессиональное выступление Александры Трусовой.

«Саша Трусова установила невероятный рекорд, который я не знаю, когда побьют, и возможно ли это. Потому что пять четверных прыжков в одной программе — это огромное достижение. Это что-то невероятное. Она долго к этому шла, этого ждали все болельщики. И я очень этого ждал, я рад, что это случилось на Олимпиаде, в такой ответственный момент, когда это действительно было важно», — говорит спортсмен.

Фигурист Александр Энберт высказался о прокате российских спортсменок в произвольной программе
Global Look Press / Mathias Bergeld/Keystone Press Agency

Юная Валиева оказалась по итогам проката на четвертом месте, на результат мог повлиять обрушившийся на нее допинговый скандал.  

«Камиле хочется сказать, что она — герой для всех нас, герой для всех любителей фигурного катания и для всех любителей спорта. То, что ей пришлось пройти в последнее время, сложно представить. Это испытание. И давление для 15-летней девочки просто невероятное. Камила — герой. Тут даже нечего обсуждать. Она невероятная, она прекрасная фигуристка», — заключил Александр Энберт.

Фигурист Александр Энберт высказался о прокате российских спортсменок в произвольной программе
Global Look Press / Li Yibo/XinHua

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поддержал фигуристку Камилу Валиеву в допинг-скандале. Глава ведомства придерживается мнения, что самым главным в этом деле было установить истину.

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