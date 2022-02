Ядерные реакторы, удобрения и инвестиции: Болсонару в восторге от переговоров с Путиным в Москве

Президент Бразилии Жаир Болсонару вновь оказался мишенью для критиков в первых числах февраля 2022 года. Только ленивый не осудил его за решение поехать в Россию на фоне пиковой напряженности на украинской границе. Несмотря на уговоры своих чиновников и угрозы со стороны оппозиции и США, президент крупнейшей страны Латинской Америки провел личные переговоры с Владимиром Путиным и вернется на родину в статусе «миротворца» и добытчика.

Редакция Telegram-канала «Байки из фавел» раскрывает детали пребывания Болсонару в России, анализирует новые сферы сотрудничества и дает прогноз развитию отношений двух стран до конца 2022 года.

Последняя надежда Болсонару

В конце 2020 года мир рухнул не только для американских консерваторов и конспирологов с QAnon. Самый высокопоставленный поклонник Дональда Трампа, президент Бразилии Жаир Болсонару не сдерживал своих эмоций, узнав о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Болсонару лишился не только своего идеологического друга, но ключевого и последнего союзника на международной арене — ранее бразильский президент своей необдуманной риторикой настроил против себя Китай, разрушил партнерские отношения с Евросоюзом и Францией из-за споров вокруг промышленного освоения Амазонии и поставил крест на дружественных связях с Аргентиной.

Федеральное агентство новостей /

Администрация президента с трудом придумала выход из геополитического тупика. Итамарати (так в Бразилии называют Министерство иностранных дел) сделало ставку на развитие отношений с региональными державами — прежде всего с Великобританией, Индией, Японией и Россией.

Однако новые волны пандемии коронавируса вновь ударили по лодке Болсонару. Единственным успешным шагом в бразильской внешней политике в минувшем году стал недельный тур президента в ОАЭ, Катар и Бахрейн.

Global Look Press / Antonio Molina via www.imago-ima/www.imago-images.de

В то же время его главный оппонент на выборах, бывший президент Бразилии и один из основателей БРИКС Лула да Силва ударно начал предвыборную кампанию с тура по Евросоюзу, где лидеры Испании, Франции, Италии и Европейского Союза принимали его как уже действующего главу государства.

В глазах мировой общественности президент Болсонару вошел в 2022 год в геополитической изоляции и туманных перспективах переизбрания на грядущих выборах.

Федеральное агентство новостей /

Правительство Бразилии сделало выводы, поэтому визит в Россию для переговоров с Владимиром Путиным был тщательно продуман и подготовлен заранее. Еще в марте 2021 года большие перестановки произошли в Итамарати — вслед за новым министром, карьерным дипломатом Карлосом Франсой, был назначен и новый глава российского департамента. В сентябре 2021 года Болсонару сменил посла в Москве, а затем за два месяца отправил в российскую столицу трех министров — энергетики, сельского хозяйства и иностранных дел, подготовив почву для своего визита. Уже в декабре стороны согласовали визит Болсонару в феврале 2022 года.

Федеральное агентство новостей /

Такое внимание к поездке в Россию многое говорит о его значении лично для Жаира Болсонару. Бразильский президент решил идти по пути своего американского кумира Трампа — отвлечь электорат от внутренних проблем достижениями на международной арене. А сближение с Россией, единственной страной, которая всегда рассматривала отношения с Бразилией как стратегические, представляется сейчас наилучшим и единственным для него вариантом.

Ни шагу назад

На фоне обострения в отношениях между НАТО и Россией визит Болсонару в Брюсселе и Вашингтоне истолковали как поддержку «вторжения на Украину». 31 декабря об этом прямо заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в разговоре с Карлосом Франсой. На уговоры не ездить в Москву в обмен на поддержку бразильской кандидатуры на вступление в ОЭСР глава МИД Бразилии дипломатично ответил, что повестка визита включает исключительно вопросы двустороннего сотрудничества, а украинский кризис вообще не будет обсуждаться.

Em contatos com governo brasileiro, EUA expressam preocupação com viagem de Bolsonaro à Rússia https://t.co/2BQhsLbVIC — Eliane Oliveira (@elianeo) February 1, 2022

Администрации Болсонару пришлось сесть на два стула: одновременно и гарантировать исполнение договоренностей с Москвой, и пытаться задобрить критиков. Вице-президент и лидер группы военных в правительстве Амилтон Моуран сыграл «злого полицейского» и публично заявил, что не верит в слухи о российской агрессии против Украины и упрекнул НАТО в провокации.

wikipedia.org / Vice-Presidência da República / CC BY 2.0

«Россия считает Восточную Европу зоной своего влияния. В момент продвижения НАТО в этом регионе, Россия использует свое право бить ногами в ответ», — сказал вице-президент.

Mourão diz que Rússia tem ‘direito de espernear’, mas que não acredita em invasão à Ucrâniahttps://t.co/bmS1l3Ca88 — Delegado M Quezado (@MarcosQuezado1) January 31, 2022

С другой стороны, министр Франса поспешил охладить горячие головы как в Вашингтоне, так и в Киеве. 14 февраля Франса созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по поводу 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений. Бразильский министр, памятуя об «обеспокоенности» украинских властей, на всякий случай назвал отношения с Украиной «стратегическим партнерством» и преувеличил численность украинской диаспоры в Бразилии до 500 тысяч человек. Глава Итамарати также традиционно выступил за «мирное урегулирование любых кризисов», — вновь воздержавшись от давления на Россию.

O Ministro das Relações Exteriores, Carlos França, conversou por telefone hoje com o chanceler ucraniano, @DmytroKuleba. O Brasil e a Ucrânia celebraram, em 11/2, o 30º aniversário do estabelecimento de suas relações diplomáticas. @MFA_Ukraine ???????? ???????? pic.twitter.com/a5tpSThoU7 — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) February 14, 2022

Сам президент предпочел задобрить НАТО преданностью альянсу, ведь всего три года назад власти США обещали ему статус стратегического партнера блока. Еще на стадии согласования визита в Москву Болсонару поручил МИД обсудить с каждой страной Североатлантического альянса возможность присоединения Бразилии к Центру передового опыта сотрудничества в области кибербезопасности НАТО. Бразильское издание UOL Noticias утверждает, что российская разведка узнала о двойной игре властей Бразилии, после чего 23 октября посол России в Вашингтоне Юрий Антонов пригласил бразильского коллегу на обед, выразив недовольство Москвы. Как бы то ни было, подобные действия со стороны Бразилии сейчас выглядят больше как шаг для отвлечения внимания.

Conto com exclusividade as manobras do governo Bolsonaro com membros da OTAN e como o serviço de inteligência russo foi informado da aproximação.



Resultado: um almoço no qual a diplomacia brasileira é alertada por Moscou. https://t.co/645I2ZDTYR — Jamil Chade (@JamilChade) February 9, 2022

Несмотря на все старания, Болсонару не удалось убедить внутреннюю публику в своем нейтралитете. Во многом ему противостояли и местные СМИ — Globo, UOL, Folha de Sao Paulo и другие, — эксперты в которых наперебой обвиняли президента в «подрыве демократических ценностей», поддержке России и осквернении дипломатических традиций.

Viagem de Bolsonaro à Rússia dá sinal errado ao mundo, diz ex-embaixador dos EUA https://t.co/4tslGvoNaC — Folha de S.Paulo (@folha) February 10, 2022

Политические оппоненты использовали момент для публичной атаки на президента в рамках предвыборных кампаний. Два кандидата в президенты от центристских партий, Чиро Гомес и Сержиу Моро, практически одновременно обрушились с критикой на Болсонару, желая хоть как-то привлечь электорат.

«Его желание показать и прорекламировать себя может дорого обойтись нашей стране», — заявил Гомес (который является обвиняемым по ряду антикоррупционных расследований).

«У Болсонару поразительная способность оказываться не в то время не в том месте. Его необъяснимый визит в Россию в такое время демонизирует нашу страну в глазах всего Запада и является очередным конфузом бразильской дипломатии», — выступил скандально известный экс-министр юстиции Моро.

Были противники визита и спели ближайшего окружения Болсонару, такие как глава комитета по национальной безопасности Аугусто Элену. Тем не менее президент не поддался давлению со всех сторон и не нарушил договоренностей с Россией. Улетая в Москву, Болсонару наблюдал из иллюминатора раздражающий его флаг Black Lives Matter, который как будто на зло ему водрузило американское посольство.

Hoje hasteamos a bandeira "Black Lives Matter" na Embaixada em Brasília, nos Consulados no Rio, SP, Recife e Porto Alegre e no nosso escritório diplomático em BH. Um ato simbólico em apoio à equidade racial neste Mês da História Afro-americana. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/RtaBAVefTo — Encarregado de Negócios dos EUA Douglas Koneff (@USAmbBR) February 14, 2022

«Миротворец» на карантине

В состав правительственной делегации помимо президента вошли: министр обороны Брага Нетту, министр энергетики Бенту Альбукерке, глава МИД Карлос Франса, глава администрации президента Луиз Эдуарду Рамос, советник по стратегическим вопросам Флавиу Роша, глава кабинета государственной безопасности Аугусту Элену, а также главнокомандующие ВВС, ВМС и сухопутными войсками.

Федеральное агентство новостей /

Болсонару оказался героем дня, едва попав в воздушное пространство России. Примерно в этот момент стало известно о прекращении учений в Западном военном округе и Белоруссии, в результате чего часть российских войск начала возвращаться в места постоянной дислокации. Сторонники бразильского лидера не поверили в совпадение и окрестили своего кумира «миротворцем» и даже «спасителем Европы». Хештег #Bolsonaroevitouguerra («Болсонару предотвратил войну». — Прим. «Байки из фавел») стал настолько вирусным, что вышел в дневные лидеры упоминаний в бразильском Twitter.

O ex-ministro e candidato a deputado (Ricardo Salles) diz que Bolsonaro evitou a 3ª Guerra Mundial: uma fake news extremamente ofensiva ao próprio eleitorado dele. Cascata que revela o que ele acha dos próprios bolsonaristas: bando de basbaques que se alimentam dessas patranhas. pic.twitter.com/Pc6reNJc6X — Jorge Barbosa Pontes (@JorgeBPontes) February 15, 2022

Правда, сразу после приземления в Москве и приветствия почетного караула главный противник борьбы с пандемией отправился на изоляцию в отель Метрополь. Еще на борту самолета Болсонару сдал первый ПЦР-тест, а затем подтвердил отсутствие болезни утром 16 февраля.

???????????????? Em visita oficial, o Presidente Jair Bolsonaro desembarcou, na manhã desta terça-feira (15/2), em Moscou, capital da Rússia, para um encontro bilateral com o Presidente Vladimir Putin.



????: Alan Santos e Valdenio Vieira/PR pic.twitter.com/XXlrRh7IQc — Planalto (@planalto) February 15, 2022

Бразильская публика была шокирована таким поведением своего лидера: на родине Болсонару отказывается соблюдать коронавирусные ограничения и даже регулярно платит штрафы за отсутствие маски.

Торговля прежде политики

Пока Болсонару отбывал карантин, российские и бразильские предприниматели обсудили текущее состояние деловых связей на площадке РСПП. Во встрече приняли участие представители Фосагро, РФПИ, Росатома, РЖД, Бразильской ассоциации производителей мяса, Бразильской ассоциации производителей и экспортеров фруктов, а также других компаний.

Коммерсанты подчеркнули резкий рост объемов двусторонней торговли в 2022 году, при этом отметив, что уровень бразильского экспорта в Россию не соответствует возможностям страны. По мнению главы РСПП Александра Шохина, развитию экономических связей двух стран может способствовать создание зоны свободной торговли.

«Действительно необходимо сбалансировать эти отношения, так как современные условия позволяют. Мы выступаем за минимальные барьеры между нашими странами. Может быть, до зоны свободной торговли еще далеко, но механизмы снижения барьеров должны быть активированы», — заявил Шохин.

Anota aí pra ver o que virá dessa viagem.

Após forte queda em 2020, o comércio bilateral Brasil/Rússia cresceu 90% em 2021. No entanto, foi deficitário para o Brasil. Entre 2017 e 2021, o volume de exportações brasileiras para a Rússia caiu 44%.https://t.co/MWcVvdLRyO — Sandroka13???????? ????️ ???? (@Sandroka131) February 15, 2022

Российские компании озвучили предметные планы по освоению бразильского рынка. Так, РЖД заинтересованы в участии в железнодорожном проекте в штате Парана, а Росатом готов достроить третий энергоблок АЭС «Ангра». Финальные предложения российского бизнеса были представлены в докладе Жаиру Болсонару.

Дань памяти освободителям

16 февраля для Жаира Болсонару началось с возложения венков к могиле Неизвестного солдата. Учитывая стремление сыновей президента переписать историю Второй мировой войны (депутат Эдуарду Болсонару некогда предлагал приравнять советскую символику к нацистской. — Прим. «Байки из фавел»), традиционный жест уважения в исполнении бразильского лидера выглядел необычно.

Na cerimônia, que é típica do protocolo de visitas de chefes de Estado a outros países, soldados russos fizeram a aposição de uma coroa de flores no túmulo, uma homenagem a soldados combatentes que prestaram serviço fora de sua terra natal.



????: Alan Santos/PR pic.twitter.com/8hsDBlNDlg — Planalto (@planalto) February 16, 2022

Однако церемония прошла без неприятных казусов, — как было с предшественником Мишелом Темером, которого бразильские граждане в 2017 году освистали прямо у стен Кремля. Позднее Болсонару даже опубликовал видео с возложением венков в своем аккаунте в TikTok.

DE ARREPIAR: Bolsonaro participa de cerimônia no Túmulo do Soldado Desconhecido em Moscou. pic.twitter.com/dSAPyDCr8Q — Junior Melo TERRA???????????????? (@juniormelorn_) February 16, 2022

Переговоры «2+2»: сотрудничество и оружие

В доме приемов МИД России впервые в истории отношений России и Бразилии прошли переговоры по схеме «2+2» с участием министров иностранных дел (Франса и Лавров) и министров обороны (Нетту и Шойгу). Встреча продлилась около часа, после чего Франса и Лавров дали пресс-конференцию, раскрыв детали.

???????????????? С.В.#Лавров: Россия подтверждает свою поддержку кандидатуры Бразилии на постоянную «прописку» в #СБООН в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Азии и Африки.



???? https://t.co/rjULIod3yb#РоссияБразилия pic.twitter.com/zmtbiCtkym — МИД России ???????? (@MID_RF) February 16, 2022

Российский министр вновь подтвердил, что Москва поддержит кандидатуру Бразилии на постоянное место в Совете Безопасности ООН — традиционный прием, который льстит бразильской стороне и убеждает в серьезности намерений России. По словам Лаврова, на переговорах также были затронуты вопросы взаимодействия в Совбезе ООН, БРИКС и G20.

«Заинтересованы в самостоятельной роли Латинской Америки и Карибского бассейна на мировой арене. Видим, какую ведущую, центральную роль играет Бразилия в обеспечении развития этого важнейшего региона мира», — подчеркнул глава МИД России.

Карлос Франса заявил об интересе Бразилии к российскому опыту в военных технологиях. По его словам, Бразилия всерьез рассматривает создание совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.

Ближе, чем Макрон и Шольц

К 15:00 при многочисленном кортеже Жаир Болсонару прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным — в четвертый раз с 2019 года и лишь второй в формате «тет-а-тет». Президентам не понадобился длинный стол, который стал популярным мемом после визита Эммануэля Макрона.

???????????????? Переговоры Президента РФ В.В.Путина с Президентом Бразилии @jairbolsonaro в Москве



???? В.В.Путин: Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке.



???? https://t.co/2wxfTlTqwZ pic.twitter.com/ZvGpHE0G3O — МИД России ???????? (@MID_RF) February 16, 2022

Встреча продолжалась почти два часа. Президент России назвал Бразилию ключевым торговым партнером страны в Латинской Америке, отметив рост товарооборота в 2021 году на 87%. Болсонару сразу перешел к фактам, выделив три главных и наиболее перспективных направления сотрудничества: добыча нефти и газа, сельское хозяйство, оборона и энергетика.

«Я уверен, что мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы», — сказал он.

По словам Владимира Путина, переговоры прошли «обстоятельно и конструктивно». Главы государств обсудили сотрудничество в сфере космоса, таможенного регулирования, здравоохранении, развитии новых технологий, культурной сфере и даже защиты окружающей среды. Выступая на пресс-конференции после переговоров, Жаир Болсонару не забыл сыграть на бразильскую публику, отметив общность взглядов с Владимиром Путиным в вопросе христианской веры и защиты семейных ценностей.

Russian-Brazilian talks: strengthening strategic partnership, developing trade relations https://t.co/s6lfKcB7Xs pic.twitter.com/4sbfJN9Li2 — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 16, 2022

В соответствии с дипломатической традицией, Болсонару предложил Путину посетить Бразилию с ответным визитом, российский лидер принял приглашение. В настоящее время обсуждается возможность встречи в Бразилиа осенью — в день 200-летия независимости Бразилии, который будет 7 сентября.

Основа бразильского АПК

Главной темой на протяжении всего визита бразильской делегации оставалось сельское хозяйство. Именно агропромышленный комплекс, главным лоббистом которого является сам Болсонару, служит локомотивом бразильской экономики. Сам президент Бразилии нередко называет свою родину даже «житницей» и «кормилицей мира», — в чем есть доля правды и вклад России.

O Brasil é muito dependente da Rússia em relação a adubos e fertilizantes, e uma operação militar na Europa teria efeito direto no abastecimento; entenda https://t.co/rohXQ6d2aT #g1 — g1 (@g1) February 16, 2022

Российские удобрения, поставляемые компаниями «ФосАгро», «Еврохим», «Уралхим» и «Акрон», покрывают до 25% всех потребностей страны в плодородных веществах, а по ряду отдельных позиций, таких как нитрат аммония — до 70%. Только «Фосагро» в 2021 году поставила в Бразилию более 1,5 млн тонн удобрений, увеличив экспорт на 40%.

Федеральное агентство новостей /

Однако в октябре 2021 года правительство России установило экспортные квоты на минеральные удобрения для минимизации рисков на внутреннем рынке. Власти Бразилии, которые стремятся ежегодно в геометрической прогрессии наращивать посевные площади, не скрывали желания нарастить поставки вопреки ограничениям. Глава «Фосагро» Андрей Гурьев заявил, что компания не хочет останавливаться на достигнутом:

«Мы надеемся не только удержаться на этом уровне поставок в Бразилию, но и увеличить его. Агропромышленный комплекс остается локомотивом увеличения товарооборота между Россией и Бразилией», — отметил он.

В конечном итоге первостепенная цель Жаира Болсонару в Москве и чаяния российских компаний будут удовлетворены. В совместном заявлении президентов Бразилии и России сказано, что «отмечена необходимость продолжения сотрудничества в агропромышленной сфере».

Россия также интересна Бразилии передовыми технологиями в сельском хозяйстве. По информации редакции канала, за несколько дней до прибытия в Москву Болсонару делегация Агентства по экспорту Бразилии (APEX) посетила Калужскую область для ознакомления с технологиями компании Tecleor — ведущего предприятия по нехимической антимикробной обработке продуктов путем облучения ускоренными электронами. Применение таких технологий способно значительно продлить срок годности и сократить затраты на хранение бразильских сельхозпродуктов.

Мирный атом — залог стабильной энергетики

Крайне важным пунктом в повестке бразильской делегации стал мирный атом. В 2021 году власти столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом из-за аномальной засухи, что побудило правительство вернуться к планам развития атомной энергетики.

Федеральное агентство новостей /

В 2022 году бразильский оператор АЭС Eletronuclear огласит условия тендера на реализацию главного долгостроя в истории страны — третьего энергоблока АЭС «Ангра», сооружение которого было начато еще в 1984 году. Более того, министерство энергетики Бразилии рассчитывает к 2027 году начать строительство новых АЭС в других регионах страны. Госкорпорация Росатом рассматривается как один из наиболее предпочтительных подрядчиков.

«Возможность всегда есть. Росатом уже не первый год является нашим партнером. Eletronuclear ведет переговоры, DMDS занимается моделированием, по результатам которых будет определен подрядчик для завершения работ над станцией», — заявил министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке.

Готовность Росатома достроить «Ангру» подтвердил представитель «Русатом – Международная Сеть» в рамках форума предпринимателей двух стран. Российские атомщики также заинтересованы в строительстве в Бразилии и новых станций российского проекта, о чем упомянул и Владимир Путин.

«Россия готова участвовать в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии, в том числе малых и плавучих», — подчеркнул он.

В совместном заявлении глав государств также говорится, о «намерении углубить диалог по таким темам, как развитие водородной и атомной энергетики».

Амбиции в нефтегазовой сфере

В несколько лет бразильская государственная компания Petrobras выработала успешную стратегию для выхода из многолетнего кризиса. Компания «отдала швартовы» и отправилась на поиски глубоководных месторождений, в результате чего в 2021 году стала одним из мировых лидеров по нефтедобыче в море. С каждым годом в нефтегазоносном районе «Сантос» растет количество новых месторождений подсолевой высококачественной нефти, которая уже составляет до 70% от всей добытой в стране нефти. Так, на открытом в 2020 году участке «Бузиос» через восемь лет планируется добывать до 2 млн баррелей топлива ежедневно, а пока Petrobras бьет собственные годовые рекорды.

Федеральное агентство новостей /

Еще в октябре прошлого года министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке посетил «Газпром», представив компании новые проекты на шельфе страны. Сейчас конкретных заявлений о сотрудничестве в нефте- и газодобыче не последовало ни с одной стороны, однако главы государств неоднократно подчеркивали необходимость расширения партнерства в этой сфере.

«У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, в частности в области нефти и газа», — отметил Жаир Болсонару.

Возобновление военно-технического сотрудничества?

Возвращение к диалогу в сфере военных технологий после перерыва в шесть лет выглядит настоящим прорывом. Последним крупным заказом Бразилии российского оружия стала партия 12 вертолетов Ми-35 Sabre, контракт на поставку которых был подписан в далеком 2008 году. В настоящее время вся эскадрилья в процессе деактивации, а страна активно закупает американскую и европейскую военную технику.

Andy Vermaut shares: Brazil decommissions its Mi-35M combat helicopters: RIO DE JANEIRO, BRAZIL - The Brazilian Air Force (FAB) will retire its Russian-made Mi-35M attack helicopters, designated AH-2 Sabre, operated by the 2nd 8th CLA, Poti… https://t.co/APhv60kHVL Thank you. — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 15, 2022

Соответственно, заявление Болсонару об интересе к российским военно-морским разработкам стало сенсацией. Выступая перед представителями отечественных компаний в отеле «Метрополь» вечером 16 февраля, бразильский лидер рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным сотрудничество в области разработки ядерных реакторов для атомных подводных лодок ВМС Бразилии.

«Говорили об атомной энергетике, об интересе Бразилии к силовым установкам для нашей субмарины», — объявил Болсонару.

В 2009 году Бразилия и Франция подписали соглашение о совместном строительстве атомной подводной лодки SN-10 типа «Скорпен». В соответствии с договором французская кораблестроительная компания Naval Group построит корпус подводного крейсера, а бразильская сторона займется разработкой силовой установки.

Спустя 10 лет, нескольких заморозок проекта и неудачной разработки прототипа двигателя бразильская компания Itaguaí Construções Navais призналась, что не обладает достаточным научным потенциалом и ресурсами для сооружения атомной силовой установки. По информации издания The Brazilian Report, переговоры о сотрудничестве с российской стороной по этому проекту велись с задолго до визита Болсонару в Москву.

During his two-hour meeting with Vladimir Putin, President Jair Bolsonaro expressed Brazil's intention to expand military technology and energy cooperation with Russia.https://t.co/reN3DDZWpZ — The Brazilian Report (@BrazilianReport) February 16, 2022

Политические игры

Несмотря на обещания Болсонару не затрагивать вопросы геополитики и кризиса на Украине, российским властям удалось добиться комментариев президента Бразилии по международной обстановке. Воодушевленный плодотворной беседой с Путиным, который поддержал как претензии Бразилии на место в СБ ООН, так и единоличный суверенитет страны над Амазонией (больное место для бразильского коллеги после ссоры с Макроном в 2019 году), Болсонару забыл об инструкциях своего МИД и Госдепа США и заявил, что «Россия не хочет войны с НАТО».

«Я понимаю позицию президента Путина, понимаю, что он человек, который ищет мира, и конфликт не интересует никого. Совпадение это или нет, но часть российских войск покинула границу, что красноречиво говорит о наличии путей для мирного урегулирования», — объявил президент Бразилии.

Após o pronunciamento conjunto com o presidente russo, Vladimir Putin, ao término de uma reunião a portas fechadas no Kremlin, o presidente Jair Bolsonaro, disse que a crise da Ucrânia não foi discutida durante o encontro, mas afirmou que Putin "busca a paz" no mundo. pic.twitter.com/snhmDm1joz — Terra (@Terra) February 16, 2022

17 февраля Болсонару улетел в Венгрию на встречу с Виктором Орбаном. Итогами своего московского вояжа он не может быть не доволен. На родину президент Бразилии вернется «миротворцем», который подружился (по его словам) с лидером мировой державы, обеспечил сельское хозяйство поставками необходимого сырья и создал задел для сотрудничества в других сферах. Безусловно, в сентябре Болсонару постарается использовать обещанный визит Путина накануне президентских выборов, выставив его приезд в Бразилиа как знак личной поддержки в трудный момент.

«Это больше, чем удачное сочетание. Я почувствовал это в выражении лица, особенно рядом с президентом Путиным. Нас переполняют одинаковые чувства», — отметил лидер Бразилии.

'Mais do que um casamento perfeito': Bolsonaro revela suas impressões de Putin e viagem à Rússia https://t.co/3WBPIEegIg — MARIO (@marioscand) February 16, 2022

Что дальше?

Несмотря на дружественный тон и взаимное желание развивать торговое и политическое сотрудничество, реальные перспективы двустороннего диалога остаются туманными. У Жаира Болсонару осталось всего восемь месяцев, чтобы повернуть вспять ход предвыборной гонки и одолеть другого давнего сторонника дружбы с Россией, Лулу да Силву.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас победа действующего президента Бразилии выглядит маловероятной — даже если Путин лично призовет бразильцев голосовать за него. Никакой политической воли не хватит, чтобы в оставшиеся десять месяцев заключить все межправительственные соглашения по сотрудничеству в области атомной энергии и военных технологий. Поэтому дальнейшее развитие диалога с Россией по АЭС и силовой установке для АПЛ вероятно будет зависеть уже от администрации Лулы.

Не стоит питать иллюзий и насчет перспектив военно-технического сотрудничества с Бразилией. Огромное влияние там имеют военные, которые исторически склонны к тесной дружбе с США. Практически вся бразильская военная верхушка имеет давние связи с «Большим братом»: министр обороны Брага Нетту — кавалер американского ордена «За заслуги», главнокомандующий ВМС — выпускник морской школы Монтерея, главнокомандующий ВВС — бывший военный атташе в Вашингтоне; и так далее.

Федеральное агентство новостей /

Родственники действующих военачальников и отставные военные занимают высокие посты в предприятиях оборонного комплекса Бразилии, которые стали постоянными заказчиками американского и европейского оружия. Суровая реальность такова, что одной воли президента страны недостаточно, чтобы преодолеть влияние и интересы блока «силовиков».

#MAISLIDAS | Pela primeira vez, general brasileiro será subordinado ao Exército dos Estados Unidoshttps://t.co/vicDAV4fCU — Brasil de Fato (@brasildefato) March 15, 2020

В то же время сейчас — наилучшее время для заключения сделок между частными компаниями, ведь вероятная смена власти в Бразилии в 2023 году коснется их меньше всех. Как отметили президенты в совместном заявлении, налаживание бизнес-контактов между двумя странами будет зависеть от эффективной работы Совета предпринимателей России и Бразилии.

Несмотря на все возможные «но», встреча Владимира Путина с Жаиром Болсонару однозначно пойдет на пользу имиджу России в Латинской Америке. Российские власти показали, что готовы развивать сотрудничество на самом высоком уровне с любой страной континента вне зависимости от их политического курса и идеологии, достаточно всего лишь проявлять реальный интерес к партнерству и уважать интересы России.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.