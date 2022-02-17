Госдума России рассмотрит возможность создания нового типа кредитов

Москва, 17 февраля. Депутаты Госдумы стремятся привлечь в банки клиентов МФО, чтобы снизить их долговую нагрузку. Бывший зампред правления «Альфа-банка» Владимир Сенин выдвинул предложение по созданию нового типа кредитов.

Простое снижение ставки не позволит коренным образом поменять ситуацию, и выходом могут стать именно специальные условия для «микрозаемщиков»

«Давайте поработаем над критериями такого кредита. Это позволит перенаправить тех граждан, которые из МФО под 290% отправятся под 50–70% в банки. Если у нас цель снизить нагрузку на наших граждан-заемщиков, я думаю, она будет поддержана в целом, только нам нужно выработать критерии, давайте над этим поработаем», — цитирует Сенина «Интерфакс».

Россияне начали брать в среднем все более существенные суммы в МФО. В декабре 2021 года средний заем составил 8,77 тысячи рублей.