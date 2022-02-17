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Евгения Медведева порадовалась, что для Камилы Валиевой «закончился ад»

Олимпийские игры 2022
Евгения Медведева порадовалась, что для Камилы Валиевой «закончился ад»
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 17 февраля. Фигуристка Евгения Медведева опубликовала слова поддержки, адресованные ее коллеге Камиле Валиевой. Спортсменка порадовалась, что для оказавшейся в центре скандала фигуристки Олимпиада в Пекине завершилась.

Валиевой не удалось завоевать медаль в личных соревнованиях на ОИ-2022. Фигуристка, столкнувшаяся с серьезными переживаниями из-за сомнительного результата ее допинг-пробы, заняла четвертое место после произвольной программы.

Когда об этом результате стало известно, Медведева поддержала Валиеву в Instagram Stories. Фигуристка выложила совместное фото с коллегой.

«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад», — написала спортсменка.

Медведева призналась, что очень любит и ценит коллегу. Фигуристка порадовалась, за Валиеву, которая наконец сможет отдохнуть.

Евгения Медведева порадовалась, что для Камилы Валиевой «закончился ад»
Prt Scr instagram.com / @jmedvedevaj

Напомним, после скандала с допинг-тестом Камила Валиева занимала первое место по итогам короткой программы одиночниц на ОИ-2022. Однако фигуристка несколько раз упала, показывая произвольную программу. Золотую и серебряную медали завоевали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Евгения Медведева порадовалась, что для Камилы Валиевой «закончился ад»
олимпиада медведева валиева
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