Евгения Медведева порадовалась, что для Камилы Валиевой «закончился ад»

Пекин, 17 февраля. Фигуристка Евгения Медведева опубликовала слова поддержки, адресованные ее коллеге Камиле Валиевой. Спортсменка порадовалась, что для оказавшейся в центре скандала фигуристки Олимпиада в Пекине завершилась.

Валиевой не удалось завоевать медаль в личных соревнованиях на ОИ-2022. Фигуристка, столкнувшаяся с серьезными переживаниями из-за сомнительного результата ее допинг-пробы, заняла четвертое место после произвольной программы.

Когда об этом результате стало известно, Медведева поддержала Валиеву в Instagram Stories. Фигуристка выложила совместное фото с коллегой.

«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад», — написала спортсменка.

Медведева призналась, что очень любит и ценит коллегу. Фигуристка порадовалась, за Валиеву, которая наконец сможет отдохнуть.

Prt Scr instagram.com / @jmedvedevaj

Напомним, после скандала с допинг-тестом Камила Валиева занимала первое место по итогам короткой программы одиночниц на ОИ-2022. Однако фигуристка несколько раз упала, показывая произвольную программу. Золотую и серебряную медали завоевали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.