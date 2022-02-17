Зеленский потребовал от стран Запада гарантии безопасности для Украины

Киев, 17 февраля. Киев должен получить от Запада систему гарантий, аналогичной той, которую предлагают странам НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Поэтому необходимо принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины, отметил глава государства. По его словам, для Киева это будет единственной альтернативой нынешней ситуации. Также президент уточнил, что в документе должно быть несколько пунктов о безопасности.

«Мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что украинский лидер подтвердил готовность Киева к диалогу с Москвой. Встреча представителей обеих сторон может проходить в любом формате, добавил он.