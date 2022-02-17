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Журналисты ЦАР раскрыли связь прозападных изданий с местными боевиками

Весь мир
Журналисты ЦАР раскрыли связь прозападных изданий с местными боевиками
wikimedia.org  / 

Банги, 17 февраля. Подконтрольное Западу издание Corbeau News активно сотрудничает с боевиками ЦАР и пытается дискредитировать союзников правительства, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Критики действующего режима не хотят окончательного восстановления мира, поэтому они любую положительную инициативу пытаются выставить в негативном свете. Это касается в том числе работы национальных сил обороны (FACA) и российских инструкторов.

Но не будем забывать, что главной обязанностью государства является обеспечение безопасности населения на всей территории страны. Наши власти не могут допустить, чтобы боевики убивали гражданских, поэтому с радикалами ведется постоянная борьба», — пишут сотрудники новостного агентства.

Однако на защиту бандформирований встали журналисты французского Corbeau News, называющие правительство ЦАР преступным и выставляющим его армию и союзников не в лучшем свете.

«Западное издание и конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) финансируются одними и теми же людьми, они преследуют одни и те же цели — дискредитация президента Фостен-Арканжа Туадера и российских инструкторов.

Поэтому публикуются вбросы о якобы имевших место преступлениях национальной армии, гневные сообщения в адрес русских. Недавно оформлялись фейки о грабежах в деревнях Моука и Янгудруджа, хотя жители утверждают, что ни FACA, ни россиян там даже не видели», — пишут в Le Potentiel Centrafricain.

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Журналисты ЦАР раскрыли связь прозападных изданий с местными боевиками
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Центральноафриканские журналисты напоминают, что в районе указанных населенных пунктов нет ни баз войск ЦАР, ни центров подготовки, в которых могли бы работать отечественные специалисты.

«Corbeau News занимаются подлогами, публикуют откровенную ложь и недостоверную информацию просто потому, что им необходимо отработать антироссийскую повестку. Это же происходило и с новостями по Бриа.

Почему-то все фейки касаются штата Вернее Котто, района добычи полезных ископаемых. Почему так? Вывод прост: враги мира в ЦАР хотят получить контроль над природными богатствами Центральноафриканской Республики и заниматься их незаконной добычей», — продолжают местные журналисты.

Сотрудники Le Potentiel Centrafricain подчеркнули, что население не верит западным СМИ. Народ благодарен российским инструкторам, которых иностранные медиа связывают с «ЧВК Вагнера». Обучение у отечественных специалистов позволило бойцам FACA ликвидировать основные силы CPC и вернуть под контроль правительства более 90% территории республики.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил об очередной информационной кампании, которая ведется против РФ.

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