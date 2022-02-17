Зеленский отреагировал на возможное признание ЛДНР со стороны России

Киев, 17 февраля. Россия «повышает ставки» в переговорах с Западом о невступлении Украины в НАТО, рассматривая вопрос о признании Луганской и Донецкой народных республик, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, признание республик Донбасса со стороны Москвы будет означать односторонний выход из Минских соглашений.

«Я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы», — сказал Зеленский в интервью «РБК-Украина».

Президент РФ Владимир Путин ранее отреагировал на обращение депутатов Госдумы по вопросу признания ЛДНР. По его словам, Москва сделает все для решения проблем Донбасса.