Пользователи раскритиковали пост премьера Британии Джонсона в китайской соцсети Weibo

Пекин, 17 февраля. Публикация премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «российской угрозе» вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи китайской социальной сети Weibo раскритиковали политика, пишет Global Times.

Многие пользователи уверены, что Джонсон перепутал площадку, на которой следует заявить об «угрозе» в лице РФ. Другие же подчеркивают, что вопрос, который решил поднять британский премьер в Weibo, следует обсуждать не на просторах Сети. Так китайские юзеры поставили британского премьера в неудобное положение.

«Мне очень жаль, господин Джонсон, что я не могу передать Ваше заявление президенту Путину, потому что я не понимаю по-русски» — написал один из пользователей.

«Вы онлайн? Попросите, чтобы меня взяли в Кембридж!» — иронизирует другой.

«Ты должен был просто позвонить ему… Не надо писать у нас тут в соцсетях», — сетует юзер.

На официальной странице британского премьера в соцсети Weibo было опубликован пост с обращением к президенту России Владимиру Путину. Джонсон призвал главу РФ «наладить диалог с Западом». Сотрудники посольства в Китае назвали сообщение «примером информационной войны Запада против России».

Ранее пользователи Twitter жестко прошлись по Джонсону за его высказывания ситуации вокруг России и Украины. Они порекомендовали премьеру не усугублять кризис в Великобритании.