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Щербакова призналась, что еще не осознала свою победу на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Щербакова призналась, что еще не осознала свою победу на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 17 февраля. Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на зимней Олимпиаде в Пекине. По словам спортсменки, она еще не может поверить, что стала олимпийской чемпионкой.

Щербакова завоевала золото после произвольной программы на Играх в Китае. Фигуристка набрала 255,95 балла по результатам двух прокатов.

«Никакого осознания еще нет, я сейчас чувствую только радость и облегчение. Закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время», — прокомментировала свой успех спортсменка в беседе с «Матч ТВ».

По словам Щербаковой, в определенный момент она смогла собраться, а затем почувствовала, что добилась цели, поэтому выдохнула с облегчением. Тогда фигуристка ощутила радость, и с того момента для нее пока ничего не изменилось.

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олимпиада фигуристка щербакова
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