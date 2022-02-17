Африканский журналист Мбуми: Россия передает Мали опыт во многих областях

Бамако, 17 февраля. Российская Федерация всегда помогала малийцам, передавая опыт в общественной, политической и экономической сферах. Такое мнение озвучил габонский журналист Фердинанд Дитенгу Мбуми.

«Присутствие Москвы на территории Черного континента датируется еще временами холодной войны, когда советские военные помогали своим африканским коллегам выстраивать сильную и технологически развитую армию. С тех пор сохранился значительный капитал симпатий к русским. С точки зрения местного населения, современное присутствие россиян в той же Мали, которая годами находилась в состоянии войны с террористами, несомненно является проблеском надежды», — утверждает эксперт.

Аналитик добавил, что появившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну отечественных специалистов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», стали следствием сближения Бамако и Москвы.

«Кремль предоставляет свой опыт и ноу-хау во многих областях, в том числе в сфере безопасности и поддержания мира. Это разительно отличается от того, что французские военные, развернутые в Мали с 2013 года, не смогли предотвратить усиление террористов. Более того, последние распространились на территории соседних Нигерии и Буркина-Фасо. Провал операции "Бархан" стал основной причиной обращения Бамако к Москве. По мнению малийцев, только Россия способна обеспечить стабильность, которую не дал Париж», — заявил журналист.

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Фердинанд Мбуми напомнил о положительном опыте взаимодействия ЦАР и РФ. Отечественные специалисты за короткое время сумели обучить национальные силы обороны (FACA), что позволило последним очистить от боевиков 90% территории страны.

«Природа ужасна пустотой, поэтому именно неспособность Парижа обеспечить мир и безопасность в Центральноафриканской Республике с помощью операции "Сангарис" подтолкнула президента Фостен-Арканжа Туадера запросить помощи у Москвы. А в сентябре 2021 года, с трибуны ООН премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига также объявил о желании властей начать сотрудничество с Россией. Стартовал новый процесс деколонизации», — заключил эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о выводе национальных войск с территории африканского государства. Причиной многие аналитики называют сближение Москвы и Бамако.