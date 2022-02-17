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Пентагон: Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной

Армия
Пентагон: Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной
flickr.com  /  U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Вашингтон, 17 февраля. Российская сторона продолжает наращивать свои силы на украинской границе, фактически приближаясь к «порогу НАТО». Такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам американского министра, Соединенные Штаты также обеспокоены сообщениями об артобстрелах в Донбассе и на текущий момент изучают эту информацию.

«Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вдоль границ Украины, в том числе в Крыму, в Белоруссии, а также в Черном море. Во многом это приводит к тому, что российские войска оказываются прямо на пороге НАТО», — заявил Остин.

Напомним, российская сторона неоднократно отвергала утверждения западных СМИ о якобы готовящемся «наступлении» на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты перебрасывают войска в Европу без согласования с Североатлантическим альянсом.

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