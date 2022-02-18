Анкара оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море

Почти 50% турок поддерживают оппозиционный блок против правящего союза; подконтрольный Турции сирийский Идлиб превращается в столицу глобального терроризма; Израиль по-прежнему с подозрением относится к Эрдогану; насилие с применением огнестрельного оружия в Турции выросло на 75%. О главных событиях недели в Турции рассказывает автор Telegram-канала «Мост через Босфор».

Уровень счастья падает

Согласно официальной статистике, опубликованной в четверг, уровень недовольства в Турции увеличился более чем вдвое за почти два десятилетия правления «Партии справедливости и развития» (ПСР). Опрос, проведенный государственным Турецким статистическим институтом (TÜİK), показал, что в 2021 году 16,6% жителей страны считали себя несчастными. Эта цифра выросла с 9,3% в 2003-м, когда TÜİK впервые начал собирать подобные данные. Между тем, партия Реджепа Тайипа Эрдогана пришла к власти в 2002 году.

Общий уровень счастья также снизился за тот же период времени. В 2021 году 49,3% людей сказали, что они в целом счастливы, по сравнению с 59,6% в 2003-м. Недовольство в Турции неуклонно растет с 2016 года, что совпало с неудавшимся военным переворотом против правительства ПСР.

????2020 yılında Türkiye'deki gençlerin mutsuzluk oranı, 2003’ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkarak %14,2 oldu.https://t.co/n1wNVFFpVI pic.twitter.com/ySZ6Xly6nL — Veri Kaynağı (@verikaynagi) May 17, 2021

Суверенитет греческих островов

Анкара пригрозила начать международную кампанию против Греции в отношении ее суверенитета над островами в восточной части Эгейского моря, который, как считает Турция, нарушает международные соглашения об их демилитаризации. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в конце прошлой недели заявил, что Анкара попросит стороны Лозаннского и Парижского договоров занять позицию относительно того, как Греция поступает в отношении статуса демилитаризации островов.

По мнению Турции греки вооружают острова вопреки договоренностям.

Афины в свою очередь отвергли претензии Анкары, назвав их частью более широкой тактики по оспариванию греческого суверенитета над всем восточным Эгейским морем. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил:

«В то время, когда НАТО должно продемонстрировать свое единство в защите территориальной целостности Украины, Турция решила угрожать Греции и поставить под сомнение само ее присутствие и приверженность НАТО и Всеобщей декларации прав человека ООН».

Главная причина кризисов

Шесть лидеров турецкой оппозиции собрались в прошлую субботу, 12 февраля, чтобы обсудить стратегию возвращения Турции к парламентской системе правления. Лидеры выступили с совместным заявлением, в котором обвинили исполнительную президентскую систему Турции в нездоровой экономике страны и сообщили о совместной цели вернуть управление к «усиленной парламентской».

В 2017 году Турция провела референдум, в результате которого Эрдогану были предоставлены значительно расширенные исполнительные полномочия.

Поддержка оппозиции

Согласно новому опросу, проведенному турецкой социологической компанией Metropoll, в общей сложности 49,7% респондентов заявили, что поддерживают оппозиционный блок, в который входят основная оппозиционная светская «Республиканская народная партия» (НРП) и центристская «Хорошая партия».

Между тем поддержка правящего альянса, включающего правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) и крайне правую «Партию националистического движения» (ПНД), составила 42,1%.



Опрос был проведен с 8 по 12 января с участием 1508 человек из 28 провинций Турции.

Ocak ayında Cumhur-Millet ittifaklarının seçmen desteği. Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP’ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocak’taki Elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini Şubat ayında açıkça göreceğiz. pic.twitter.com/r1xkIgQ3ea — Ozer Sencar (@ozersencar1) February 12, 2022

Молодежь стремится за границу

Немецкая исследовательская компания Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) опубликовала документ «Молодежь Турции 2021», в котором говорится, что 72,9% молодых турецких граждан хотят переехать за границу. Большинство опрошенных в качестве причины эмиграции назвали экономический кризис. 82,9% опрошенных заявили, что их беспокоит неравномерное распределение доходов в Турции, а 87,3% указали на высокий уровень безработицы в стране.

Другими основными причинами желания уехать были названы высокая инфляция и рост цен. Исследовательская компания провела опрос среди более 3000 молодых турок в период с мая по сентябрь 2021 года.

Рост насилия

Уровень насилия с применением огнестрельного оружия в Турции вырос примерно на 75% за последние семь лет, сообщил фонд Umut («Надежда»). В докладе говорится, что в 2021 году количество случаев вооруженных нападений увеличилось на 12,5%по сравнению с 2020 годом.

Согласно исследованию, в густонаселенном регионе Мраморного моря, в который входит крупнейший турецкий город Стамбул, было зарегистрировано 985 инцидентов, за ним следует Средиземноморский регион с 551 случаем применения оружия, центральная Анатолия с 507 и западная часть Эгейского моря с 492 случаями.

Также согласно исследованию, в настоящее время в Турции насчитывается около 25 миллионов единиц оружия, но 90% из них не зарегистрированы. Кроме того, данные Главного управления жандармерии Турции показали, что заявки турок на владение оружием выросли на 34% в период с 2019 по 2020 годы.

Türkiye’de silahlı şiddet son yedi yılda yüzde 75 arttıhttps://t.co/OpYSOiJYtu pic.twitter.com/ylq93FN6yV — KararHaber (@KararHaber) February 11, 2022

Убийства женщин

Насилие в отношении женщин остается одной из серьезных общественных проблем в Турции. По меньшей мере 339 женщин были убиты мужчинами в прошлом году, согласно докладу «Мониторинг насилия со стороны мужчин» новостного сайта Bianet.

Данные за 2021 год свидетельствуют о том, что в этот год было совершено больше всего убийств женщин руками мужчин, согласно ежегодным цифрам с 2010 года. Мужчины также убили по меньшей мере 34 ребенка и изнасиловали 96 женщин, говорится в докладе.

#LivingIsOurRight



• Men killed at least 339 women, 34 children in #Turkey in 2021

• The deaths of at least 213 women were suspicious

• 62 percent of women were killed by their partners, ex-partners



???? bianet Male Violence Monitoring Report 2021 https://t.co/ruSxn51Td5 pic.twitter.com/xLLE1p6gAf — bianet English (@bianet_eng) February 15, 2022

Столица глобального терроризма

Подконтрольный Турции сирийский Идлиб, похоже, заменил Пакистан в качестве излюбленного глобального центра терроризма, пишет обозреватель Foreign Policy (FP) Анчал Вохра.

«Северо-запад Сирии превратился в убежище для боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Несмотря на такую угрозу, у Соединенных Штатов нет реального видения того, как положить конец терроризму и десятилетнему конфликту в стране», — считает обозреватель.

По мнению Вохры, военнослужащие США не могут оставаться в Сирии навсегда, чтобы обеспечить буфер для своих курдских союзников или выслеживать джихадистов, скрывающихся в Идлибе. Но Соединенные Штаты могут дипломатически взаимодействовать с турками в надежде убедить своего союзника умерить ожидания и найти долгосрочное решение для оставшихся регионов так называемого «сопротивления».

Соглашения с ОАЭ

Турция и Объединенные Арабские Эмираты в понедельник подписали 13 соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая оборону и торговлю, во время встречи Эрдогана с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом и заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

Соглашения также охватывают секторы здравоохранения, изменения климата, промышленности, технологий, культуры, сельского хозяйства, транспорта и управления стихийными бедствиями, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلده الثاني الإمارات..سعدت بالحديث معه حول علاقاتنا الثنائية وحرصنا المشترك على تطويرها وتوسيعها..كما شهدنا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات الحيوية بهدف مواصلة توثيق التعاون بين البلدين. pic.twitter.com/yJw8NJhtQb — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2022

Помощь «Моссада»

Национальная разведывательная служба Израиля «Ведомство разведки и специальных задач» («Моссад») помогла сорвать 12 заговоров с целью совершения террористических актов против израильских граждан в Турции за последние два года.

Как пишут израильские СМИ, «Моссад» работал совместно с турецкой Национальной разведывательной организацией (MİT). Спецслужбы Анкары и Тель-Авива предотвратили нападения боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ), которые планировали теракты против израильских туристов в Турции.

Отношения с Израилем

Доктор Айкан Эрдемир, старший директор турецкой программы в Фонде защиты демократий (FDD) в Вашингтоне, написал статью для Foreign Policy в которой объяснил причины, из-за которых турецкий президент пытается наладить отношения с Израилем и другими государствами. По его словам, таким образом Эрдоган стремится компенсировать часть нанесенного им экономического и внешнеполитического ущерба.

«Хорошим началом для этого было бы нормализовать отношения с Израилем», — пишет политолог.

Эрдемир утверждает, что растущая изоляция турецкого лидера в Восточном Средиземноморье и экономические проблемы дома вынуждают его обратиться к своему заклятому врагу. Израиль остается подозрительным, несмотря на намеки Турции и желание Эрдогана встретиться с президентом Ицхаком Герцогом и восстановить отношения, уверен ученый. Он напоминает слова премьер-министр Израиля Нафтали Беннета, который сказал, что «у него нет иллюзий в отношении Турции». Эрдемир также уверен, что восстановление отношений не будет скорым.

«Учитывая отравление Эрдоганом отношений с Израилем за последние два десятилетия и его частые развороты, потребуется время и усилия, чтобы восстановить доверие», — отмечает политолог.

Против паники

Западные страны должны воздерживаться от заявлений, которые могут вызвать панику в связи с ситуацией в Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Призыв турецкого чиновника прозвучал через день после заявления Вашингтона о том, что российское вторжение в Украину «может произойти в любое время».

Замена американских ракет

Противокорабельная ракета Atmaca турецкого производства заменит военно-морские запасы американских ракет Harpoon, сообщили в четверг Defense News. Издание цитирует представителя Roketsan, государственного производителя ракет Турции. По его словам, отечественные ракеты заменят более 350 Harpoon на вооружении Турции в течение 2-3 лет.

Чиновник также сказал, что Турция намерена сэкономить до 500 миллионов долларов за счет замены американских ракет.

«Atmaca стоит примерно вдвое меньше, чем Harpoon», — заявил он.

Atmaca производится совместно турецкими компаниями Rokestsan и Aselsan. Турецкая ракета имеет черты американской Harpoon и французской противокорабельной ракеты Exocet.

Turkey’s own Atmaca missile to replace Harpoons on its Navy shipshttps://t.co/p28c6f4zer pic.twitter.com/qcLzv6YL8m — Defense News (@defense_news) February 10, 2022

1 Организация запрещена на территории РФ.