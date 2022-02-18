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Анкара оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море

Весь мир
Анкара оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море
Global Look Press  /  Katja Kreder, Mustafa Kaya

Почти 50% турок поддерживают оппозиционный блок против правящего союза; подконтрольный Турции сирийский Идлиб превращается в столицу глобального терроризма; Израиль по-прежнему с подозрением относится к Эрдогану; насилие с применением огнестрельного оружия в Турции выросло на 75%. О главных событиях недели в Турции рассказывает автор Telegram-канала «Мост через Босфор».

Уровень счастья падает

Согласно официальной статистике, опубликованной в четверг, уровень недовольства в Турции увеличился более чем вдвое за почти два десятилетия правления «Партии справедливости и развития» (ПСР). Опрос, проведенный государственным Турецким статистическим институтом (TÜİK), показал, что в 2021 году 16,6% жителей страны считали себя несчастными. Эта цифра выросла с 9,3% в 2003-м, когда TÜİK впервые начал собирать подобные данные. Между тем, партия Реджепа Тайипа Эрдогана пришла к власти в 2002 году.

Общий уровень счастья также снизился за тот же период времени. В 2021 году 49,3% людей сказали, что они в целом счастливы, по сравнению с 59,6% в 2003-м. Недовольство в Турции неуклонно растет с 2016 года, что совпало с неудавшимся военным переворотом против правительства ПСР.

Суверенитет греческих островов

Анкара пригрозила начать международную кампанию против Греции в отношении ее суверенитета над островами в восточной части Эгейского моря, который, как считает Турция, нарушает международные соглашения об их демилитаризации. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в конце прошлой недели заявил, что Анкара попросит стороны Лозаннского и Парижского договоров занять позицию относительно того, как Греция поступает в отношении статуса демилитаризации островов.

По мнению Турции греки вооружают острова вопреки договоренностям.

Афины в свою очередь отвергли претензии Анкары, назвав их частью более широкой тактики по оспариванию греческого суверенитета над всем восточным Эгейским морем. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил:

«В то время, когда НАТО должно продемонстрировать свое единство в защите территориальной целостности Украины, Турция решила угрожать Греции и поставить под сомнение само ее присутствие и приверженность НАТО и Всеобщей декларации прав человека ООН».

Главная причина кризисов

Шесть лидеров турецкой оппозиции собрались в прошлую субботу, 12 февраля, чтобы обсудить стратегию возвращения Турции к парламентской системе правления. Лидеры выступили с совместным заявлением, в котором обвинили исполнительную президентскую систему Турции в нездоровой экономике страны и сообщили о совместной цели вернуть управление к «усиленной парламентской».

В 2017 году Турция провела референдум, в результате которого Эрдогану были предоставлены значительно расширенные исполнительные полномочия.

Поддержка оппозиции

Согласно новому опросу, проведенному турецкой социологической компанией Metropoll, в общей сложности 49,7% респондентов заявили, что поддерживают оппозиционный блок, в который входят основная оппозиционная светская «Республиканская народная партия» (НРП) и центристская «Хорошая партия».

Между тем поддержка правящего альянса, включающего правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) и крайне правую «Партию националистического движения» (ПНД), составила 42,1%.

Опрос был проведен с 8 по 12 января с участием 1508 человек из 28 провинций Турции.

Молодежь стремится за границу

Немецкая исследовательская компания Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) опубликовала документ «Молодежь Турции 2021», в котором говорится, что 72,9% молодых турецких граждан хотят переехать за границу. Большинство опрошенных в качестве причины эмиграции назвали экономический кризис. 82,9% опрошенных заявили, что их беспокоит неравномерное распределение доходов в Турции, а 87,3% указали на высокий уровень безработицы в стране.

Другими основными причинами желания уехать были названы высокая инфляция и рост цен. Исследовательская компания провела опрос среди более 3000 молодых турок в период с мая по сентябрь 2021 года.

Рост насилия

Уровень насилия с применением огнестрельного оружия в Турции вырос примерно на 75% за последние семь лет, сообщил фонд Umut («Надежда»). В докладе говорится, что в 2021 году количество случаев вооруженных нападений увеличилось на 12,5%по сравнению с 2020 годом.

Согласно исследованию, в густонаселенном регионе Мраморного моря, в который входит крупнейший турецкий город Стамбул, было зарегистрировано 985 инцидентов, за ним следует Средиземноморский регион с 551 случаем применения оружия, центральная Анатолия с 507 и западная часть Эгейского моря с 492 случаями.

Также согласно исследованию, в настоящее время в Турции насчитывается около 25 миллионов единиц оружия, но 90% из них не зарегистрированы. Кроме того, данные Главного управления жандармерии Турции показали, что заявки турок на владение оружием выросли на 34% в период с 2019 по 2020 годы.

Убийства женщин

Насилие в отношении женщин остается одной из серьезных общественных проблем в Турции. По меньшей мере 339 женщин были убиты мужчинами в прошлом году, согласно докладу «Мониторинг насилия со стороны мужчин» новостного сайта Bianet.

Данные за 2021 год свидетельствуют о том, что в этот год было совершено больше всего убийств женщин руками мужчин, согласно ежегодным цифрам с 2010 года. Мужчины также убили по меньшей мере 34 ребенка и изнасиловали 96 женщин, говорится в докладе.

Столица глобального терроризма

Подконтрольный Турции сирийский Идлиб, похоже, заменил Пакистан в качестве излюбленного глобального центра терроризма, пишет обозреватель Foreign Policy (FP) Анчал Вохра.

«Северо-запад Сирии превратился в убежище для боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Несмотря на такую угрозу, у Соединенных Штатов нет реального видения того, как положить конец терроризму и десятилетнему конфликту в стране», — считает обозреватель.

По мнению Вохры, военнослужащие США не могут оставаться в Сирии навсегда, чтобы обеспечить буфер для своих курдских союзников или выслеживать джихадистов, скрывающихся в Идлибе. Но Соединенные Штаты могут дипломатически взаимодействовать с турками в надежде убедить своего союзника умерить ожидания и найти долгосрочное решение для оставшихся регионов так называемого «сопротивления».

Соглашения с ОАЭ

Турция и Объединенные Арабские Эмираты в понедельник подписали 13 соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая оборону и торговлю, во время встречи Эрдогана с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом и заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

Соглашения также охватывают секторы здравоохранения, изменения климата, промышленности, технологий, культуры, сельского хозяйства, транспорта и управления стихийными бедствиями, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Помощь «Моссада»

Национальная разведывательная служба Израиля «Ведомство разведки и специальных задач» («Моссад») помогла сорвать 12 заговоров с целью совершения террористических актов против израильских граждан в Турции за последние два года.

Как пишут израильские СМИ, «Моссад» работал совместно с турецкой Национальной разведывательной организацией (MİT). Спецслужбы Анкары и Тель-Авива предотвратили нападения боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ), которые планировали теракты против израильских туристов в Турции.

Отношения с Израилем

Доктор Айкан Эрдемир, старший директор турецкой программы в Фонде защиты демократий (FDD) в Вашингтоне, написал статью для Foreign Policy в которой объяснил причины, из-за которых турецкий президент пытается наладить отношения с Израилем и другими государствами. По его словам, таким образом Эрдоган стремится компенсировать часть нанесенного им экономического и внешнеполитического ущерба.

«Хорошим началом для этого было бы нормализовать отношения с Израилем», — пишет политолог.

Эрдемир утверждает, что растущая изоляция турецкого лидера в Восточном Средиземноморье и экономические проблемы дома вынуждают его обратиться к своему заклятому врагу. Израиль остается подозрительным, несмотря на намеки Турции и желание Эрдогана встретиться с президентом Ицхаком Герцогом и восстановить отношения, уверен ученый. Он напоминает слова премьер-министр Израиля Нафтали Беннета, который сказал, что «у него нет иллюзий в отношении Турции». Эрдемир также уверен, что восстановление отношений не будет скорым.

«Учитывая отравление Эрдоганом отношений с Израилем за последние два десятилетия и его частые развороты, потребуется время и усилия, чтобы восстановить доверие», — отмечает политолог.

Против паники

Западные страны должны воздерживаться от заявлений, которые могут вызвать панику в связи с ситуацией в Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Призыв турецкого чиновника прозвучал через день после заявления Вашингтона о том, что российское вторжение в Украину «может произойти в любое время».

Замена американских ракет

Противокорабельная ракета Atmaca турецкого производства заменит военно-морские запасы американских ракет Harpoon, сообщили в четверг Defense News. Издание цитирует представителя Roketsan, государственного производителя ракет Турции. По его словам, отечественные ракеты заменят более 350 Harpoon на вооружении Турции в течение 2-3 лет.

Чиновник также сказал, что Турция намерена сэкономить до 500 миллионов долларов за счет замены американских ракет.

«Atmaca стоит примерно вдвое меньше, чем Harpoon», — заявил он.

Atmaca производится совместно турецкими компаниями Rokestsan и Aselsan. Турецкая ракета имеет черты американской Harpoon и французской противокорабельной ракеты Exocet.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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