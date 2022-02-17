Президент Украины Зеленский: Минские соглашения составлены «бездарно»

Киев, 17 февраля. Минские соглашения изначально были составлены «бездарно». Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что договоренности поставили Киев в проигрышную позицию.

Недавно Владимир Зеленский исключил возможность прямого диалога Киева с Луганской и Донецкой народными республиками. По его словам, такие переговоры бессмысленны.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе мероприятия он поговоркой ответил на нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения.