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Президент Украины Зеленский: Минские соглашения составлены «бездарно»

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 18:14
Политика
Президент Украины Зеленский: Минские соглашения составлены «бездарно»
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 17 февраля. Минские соглашения изначально были составлены «бездарно». Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что договоренности поставили Киев в проигрышную позицию.

Недавно Владимир Зеленский исключил возможность прямого диалога Киева с Луганской и Донецкой народными республиками. По его словам, такие переговоры бессмысленны.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе мероприятия он поговоркой ответил на нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения.

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