«Отлить ей золотую медаль и вручить от болельщиков»: Карпоносов о выступлении Валиевой

Олимпийский чемпион в танцах на льду Геннадий Карпоносов предложил вручить Камиле Валиевой золотую медаль от поклонников фигуристки. Об этом он заявил в спецвыпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Камила Валиева стала четвертой по итогам личного турнира по фигурному катанию среди девушек-одиночек. Ее опередила японка Каори Сакамато, «серебро» завоевала рязанка Александра Трусова, а на высшую ступень пьедестала поднялась Анна Щербакова.

«Я хотел бы сказать о том, что эти девочки — это наивысшая лига. Именно три, не две, ни одна. Именно три. Это три, и отдельно идут остальные участницы. Что касается Камилы Валиевой, я просто хотел бы предложить отлить ей золотую медаль и вручить ей здесь от наших болельщиков», — заявил Геннадий Карпоносов.

Global Look Press / Peter Kneffel/dpa

Фигурист рассказал, как будучи участником Олимпийских игр в 1980-м году, после ввода советских войск в Афганистан, чувствовал давление болельщиков из других стран. Спортсменов из СССР встретили с транспарантами «Русские, убирайтесь из Афганистана» и «Русские, убирайтесь домой».

«Это так давило на подкорку, что последнюю ночь перед танцем я вообще не спал, не мог заснуть. Как я катался, я плохо помню, как меня награждали, я не помню вообще. То, что Камила сумела прокатать позавчера потрясающую короткую программу, то сегодня мне кажется, что ей просто не хватило и эмоциональных, и творческих сил», — заключил Геннадий Карпоносов.

Ранее ФАН писал, что министр спорта России Олег Матыцин встал на защиту Валиевой. Он считает, что самое главное установить правду в деле по допинг-скандалу.