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Поклонская заявила об актерской игре Киева в отношениях с Москвой

Политика
Поклонская заявила об актерской игре Киева в отношениях с Москвой
Федеральное агентство новостей  /  Марат Лашкин

Москва, 17 февраля. Руководство Украины во взаимоотношениях с Россией играет роль «жертвы». С таким заявлением выступила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская.

В рамках прямого эфира в социальной сети политик сообщила, что в сложившейся ситуации необходимо думать «своей головой», а также не вникать слишком сильно в информационное пространство.

«Это откровенная пропаганда розни друг против друга, воинственные настроения, искусственное создание и игра роли жертвы хороших актеров в украинской власти», — отметила Поклонская.

Западные СМИ продолжают тиражировать фейки о «российском вторжении». Москва неоднократно опровергала подобные данные, отмечая, что Россия не собирается нападать на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сравнила публикацию Politico о новой дате «нападения» России с пьесой писателя Александра Островского.

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