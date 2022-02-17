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Египет подписал контракт на строительство комплекса по производству дизельного топлива
Весь мир
Египет подписал контракт на строительство комплекса по производству дизельного топлива
motiva.com  /  Motiva Enterprises LLC

Каир, 17 февраля. Завод по производству дизельного топлива появится в Египте. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства нефти и минеральных ресурсов.

Подписание контракта на сумму около 1,5 миллиарда долларов состоялось на полях выставки Egypt Petroleum Show (EGYPS 2022), проходившего в международном центре республики с 14 по 16 февраля. Шесть банков и зарубежных финансовых институтов согласились инвестировать в реализацию проекта. Среди них Credit Agricole, UniCredit Italy, HSBC, Карибский банк развития, BNP Paribas и Societe Generale.

«Комплекс по производству дизельного топлива построят в Асьют. Он стал одним из важнейших проектов стратегического плана Министерства нефти и минеральных ресурсов по модернизации нефтеперерабатывающего сектора с целью достижения самообеспеченности и соблюдения международных экологических стандартов», — заявил глава ведомства Тарик аль-Мулла.

Министр отметил, что появление нового завода по преобразованию мазута в дизель окажет значительное влияние на сокращение расходов по импорту.

«Стоимость производимой комплексом продукции, которая в настоящее время закупается Египтом из-за рубежа, составляет более 1,5 миллиарда долларов ежегодно», — обратил внимание он.

Тарик аль-Мулла добавил, что проект также направлен на снижение логистических затрат, поскольку дизель начнут производить в том же географическом диапазоне целевого рынка. Инженеры намерены использовать новейшие технологии при строительстве завода, в том числе систему нулевого сброса жидкости (ZLD).

Египет стремится увеличить экспорт электроэнергии в Ливию. Для этого в республике реализуется несколько крупных проектов, общей мощностью примерно в 9000 МВт.

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нефть египет дизель
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