«Нужно было беречь девочку!»: Геннадий Онищенко объяснил, что его «бесит» в истории с Валиевой

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в авторской колонке проанализировал ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, которая завершила выступление на Олимпиаде в Пекине. Валиева завоевала золото в командном турнире (правда, награждение было отложено), на соревнованиях одиночниц она допустила серию ошибок в произвольной программе и заняла четвертое место. Золото и серебро у россиянок Анны Щербаковой и Александры Трусовой соответственно.

Разбирательство по поводу обнаружения в одной из проб Валиевой допинга будет продолжено. Уже появилась информация, что запрещенное вещество (кардиологический препарат триметазидин) могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка. По мнению Геннадия Онищенко, объяснение «про дедушку» не выглядит убедительным, а сама ситуация требует тщательного разбирательства, в том числе в отношении российских спортивных чиновников. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Нужно было беречь девочку! Колонка Геннадия Онищенко о допинговом скандале с Валиевой

Помните, четыре года назад во время зимней Олимпиады в Пхенчхане в похожую ситуацию попал наш керлингист Александр Крушельницкий? Я тогда говорил точно так же: «Нужно было беречь парня!» Я до сих пор придерживаюсь версии, что наш спортсмен мог стать жертвой провокации, а запрещенное вещество было ему подмешано, например, в еду. Насколько я знаю, в ходе разбирательства эта версия так и не была опровергнута.

Что касается истории с Камилой Валиевой и ее дедушкой — скажу так, мне эта версия не кажется убедительной, хотя ее уже озвучивают чуть ли не официально. На мой взгляд, все это звучит несколько инфантильно, но, конечно, в жизни бывает всякое.

Меня, скажу честно, гораздо больше бесит другое. А именно — на мой взгляд, безответственное отношение к этой ситуации наших спортивных чиновников. Извините, а где было РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), которое отправило анализ Валиевой в шведскую лабораторию еще 25 декабря, а потом выпустило эту ситуацию из-под контроля? Что это была за лаборатория? Почему, когда ответ задержали, это никого не насторожило? Вопросы… Вопросы…

И все это на фоне того, что наши спортсмены на протяжении многих лет подвергаются массированной атаке со стороны Запада, в первую очередь со стороны США. Идет системное шельмование российского спорта — шельмование продуманное и хладнокровное.

А в ответ от наших спортивных функционеров мы слышим довольно беспомощные заявления, если не сказать более резко. Думаю, за такую по меньшей мере беспечность нужно как минимум кое-кого гнать с работы!

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Я давно говорил, что вся история спорта высоких достижений — это не только соревнования спортсменов, но и соревнования фармакологий разных стран. И в этом соревновании мы проигрываем американцам, которые сделали все, чтобы в 90-е годы развалить нашу фармакологическую промышленность. Именно поэтому мы вновь и вновь попадаем в расставленные нам ловушки.

Так вот, вспоминая историю с нашим керлингистом, не могу не спросить с горечью тех, кто отвечал за Камилу Валиеву: «Как вы это позволили? Почему не уберегли ребенка? Как вы могли в полном смысле слова подставить эту уникальную спортсменку, которая выкладывается на все сто?!»

Высказываю свою версию: хотите — верьте, хотите — нет, но ей этот препарат могли просто подсыпать. Девочку нужно было оберегать, защищать!

А теперь ее нужно от всего этого оградить, дать ей отдохнуть, прийти в себя. Думаю, с ней должны поработать психологи (я в данном случае говорю это с иронией — я не имею в виду «психолога» Алису Теплякову, о которой я неоднократно высказывался).

Камила Валиева должна сохранить себя для спорта. Да бог с ним, со спортом, — она должна сохраниться для себя — для здоровой нормальной счастливой жизни! Нужно сделать все, чтобы помочь ей преодолеть весь этот кошмар, который она сейчас переживает. И, конечно, я от души поздравляю ее подруг по команде, завоевавших золотую и серебряную медали Олимпиады.