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Военный аналитик Рожин: Мали окончательно выпала из французской сферы влияния

Весь мир
Военный аналитик Рожин: Мали окончательно выпала из французской сферы влияния
Pr Scr youtube.com  /  Нейромир-ТВ

Москва, 17 февраля. Прибытие российских инструкторов в Мали привело к скоропостижному завершению операции «Бархан». Такое мнение высказал военный аналитик, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин, комментируя решение Елисейского дворца об уходе из региона.

«Париж официально объявил о выводе войск в связи с расхождениями целей Франции и местного правительства. Чуть ранее из страны выгнали посла бывшей метрополии.

Таким образом, вскоре после прибытия российских военных советников, операция «Бархан» в стране скоропостижно завершилась, а сама Мали окончательно выпала из французской сферы влияния», — отметил эксперт в личном Telegram-канале.

Ранее глава Пятой республики сообщил о выводе контингента бывшей метрополии с территории африканского государства. Передислокация армии в соседние страны может занять от четырех до шести месяцев. Причиной некоторые аналитики называют сближение Москвы и Бамако.

Военный аналитик Рожин: Мали окончательно выпала из французской сферы влияния
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

На новость также отреагировал известный социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Он заявил, что представители Европы осознали неэффективность своей деятельности в регионе и решили сбежать.

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