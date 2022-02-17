Военный аналитик Рожин: Мали окончательно выпала из французской сферы влияния

Москва, 17 февраля. Прибытие российских инструкторов в Мали привело к скоропостижному завершению операции «Бархан». Такое мнение высказал военный аналитик, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин, комментируя решение Елисейского дворца об уходе из региона.

«Париж официально объявил о выводе войск в связи с расхождениями целей Франции и местного правительства. Чуть ранее из страны выгнали посла бывшей метрополии. Таким образом, вскоре после прибытия российских военных советников, операция «Бархан» в стране скоропостижно завершилась, а сама Мали окончательно выпала из французской сферы влияния», — отметил эксперт в личном Telegram-канале.

Ранее глава Пятой республики сообщил о выводе контингента бывшей метрополии с территории африканского государства. Передислокация армии в соседние страны может занять от четырех до шести месяцев. Причиной некоторые аналитики называют сближение Москвы и Бамако.

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На новость также отреагировал известный социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Он заявил, что представители Европы осознали неэффективность своей деятельности в регионе и решили сбежать.