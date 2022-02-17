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В Кувейте министр обороны и глава МВД подали в отставку

Весь мир
В Кувейте министр обороны и глава МВД подали в отставку
wikipedia.org  /  the Archive Team / 500px

Эль-Кувейт, 17 февраля. Министры обороны и внутренних дел Кувейта, занимавшие также должности вице-премьеров, подали заявления об увольнении по собственному желанию. Правительство приняло их отставку.

В интервью газете Al Qabas Daily уже экс-глава военного ведомства Хамад Джабер ас-Сабах сообщил, что его решение было вызвано «произвольными» допросами министров, мешавшими правительству.

По словам политика, члены парламента злоупотребляли использованием конституционных инструментов, постоянно критиковали все инициативы и затягивали их обсуждения, требуя при этом радикальных реформ. Это в свою очередь, отмечает Хамад Джабер, привело к «политической турбулентности» и сделало невозможным принятие каких бы то ни было решений государственного масштаба.

«Я подал в отставку, потому что мы больше не можем работать в такой атмосфере», — сказал чиновник.

Ранее государственному деятелю и некоторым его коллегам из кабмина был вынесен вотум недоверия со стороны законодателей. Это повлекло за собой проведение серии допросов и инспекций, направленных на детальное изучение работы и деятельности министров.

Хоть законодатели пока не требовали проведения проверки главы МВД Ахмада Мансура ас-Сабаха, он также поддержал инициативу своего брата об отставке. Стоит отметить, что оба кувейтских деятеля являются членами правящего семейства и находятся в родстве с эмиром Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

Министр обороны и глава МВД Кувейта подали в отставку
Федеральное агентство новостей /

После увольнения чиновников главе государства потребовалось назначить на ответственные посты новых людей. В соответствии с последним указом нынешний глава МИД Кувейта Ахмад Насер Мохаммад Ас-Сабах, также ранее получивший вотум недоверия, но восстановивший свое положение, был назначен исполняющим обязанности министра обороны.

В то же время и. о. руководителя МВД стал заместитель премьер-министра Мухаммад аль-Фарес, возглавляющий в дополнение к этому ведомство водоснабжения, электроэнергии и возобновляемых источников энергии. Об этом в специальном заявлении для прессы сообщил представитель кувейтского правительства Тарек аль-Мезрем.

Нынешний кабинет министров Кувейта был сформирован в декабре прошлого года. Он был уже третьим, созданным в течение 2021 года. Роспуск предыдущих правительств был точно так же спровоцирован непримиримыми разногласиями между кабмином и парламентом, обладающим широкими полномочиями: законодатели имеют право принимать и блокировать законы, задавать вопросы министрам и выносить вотумы недоверия высокопоставленным чиновникам.

Существующая проблема препятствует проведению необходимых реформ. Государство уже на протяжении нескольких лет не может добиться реализации стратегических финансовых преобразований, позволяющих улучшить положение переживающей кризис экономики за счет кредитов за рубежом. По этой причине начиная с 2020 года страна, занимающаяся добычей и экспортом нефти, находится на грани банкротства. В тот период на фоне спровоцированного пандемией COVID-19 кризиса и падения стоимости углеводородов государственная казна оказалась истощена на 90%. И Эль-Кувейт все еще не может избавиться от последствий произошедшего.

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правительство кувейт
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