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Тарасова одним словом охарактеризовала прокат Трусовой в произвольной программе на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Тарасова одним словом охарактеризовала прокат Трусовой в произвольной программе на ОИ-2022
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 февраля. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе в рамках индивидуального турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Трусова набрала 177,13 балла, в сумме с короткой программой — 251,73 балла. Подопечная Этери Тутберидзе стала серебряным призером Игр, уступив Анне Щербаковой. По мнению Тарасовой, фигуристка прекрасно выступила.

«Прокат Трусовой? Грандиозно!» — поделилась тренер с изданием «Спорт-Экспресс».

Впервые в истории Игр Трусова выполнила пять четверных прыжков и надеялась на олимпийское золото. Однако судьям больше понравилось выступление Щербаковой, она получила 255,95 балла по итогам двух прокатов.

Лидер короткой программы Камила Валиева не смогла взять себя в руки из-за разгоревшегося допинг-скандала. В произвольной программе она допустила несколько падений и оказалась на четвертой строчке турнирной таблицы.

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олимпиада тарасов трусова
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