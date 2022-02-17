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Байден озвучил новый прогноз по «нападению» России на Украину

Политика
Байден озвучил новый прогноз по «нападению» России на Украину
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 17 февраля. Президент США Джо Байден вновь заявил о возможном «вторжении» России на Украину.

По словам американского лидера, у него есть основания полагать, что Москва совершит «нападение» на Киев в ближайшие несколько дней. Также глава Белого дома заявил о владении некоторой информацией, согласно которой Россия проводит операции под чужим флагом.

Москва неоднократно опровергала заявления Запада о намерении вмешаться во внутренние дела Украины. Кремль и МИД подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других государств.

Как сообщалось ранее, в Кремле отреагировали на угрожающие заявления Байдена в адрес российских граждан. Обращение президента США могло бы быть более позитивным, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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