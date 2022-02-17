Прокат Трусовой на ОИ-2022 довел до слез гендиректора ФФККР

Пекин, 17 февраля. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган эмоционально отреагировал на выступление Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Прокат фигуристки довел его до слез.

Коган радовался за спортсменку после произвольной программы и аплодировал ей. Кроме того, на видео, опубликованном в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР), видно, как гендиректор ФФККР вытирает слезы.

«Вы даже всплакнули?» — спрашивает Когана женский голос за кадром. «Да», — подтвердил он, отвечая на вопрос.

Гендиректор ФФККР пришел в восторг, поскольку в ходе произвольной программы на ОИ-2022 Трусова исполнила пять четверных прыжков впервые в истории Олимпиады. При этом фигуристка завоевала серебряную медаль, уступив первенство своей коллеге по сборной Анне Щербаковой.